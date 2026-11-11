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НКК «Машиностроение» и «Нева Технолоджи» укрепляют партнерство для развития сквозных технологий проектирования и производства композитных изделий

НКК «Машиностроение», разработчик платформы «Сарус+», и «Нева Технолоджи», системный интегратор и разработчик высокотехнологичного оборудования для производства изделий из композитов, объявляют о расширении стратегического сотрудничества. Стороны подписали соглашение, направленное на совместную разработку комплексного решения, его продвижение и внедрение на промышленных предприятиях на базе ПО «Сарус+» и оборудования, поставляемого «Нева Технолоджи». Об этом CNews сообщили представители НКК «Машиностроение».

Промышленные предприятия сегодня сталкиваются с разрывом между инженерными данными и физическим производством: конструкторская документация и 3D-модели часто существуют отдельно от технологических процессов раскроя, выкладки и контроля оснастки. Это приводит к потерям времени, ошибкам при переносе данных и снижению качества готовых изделий.

Сотрудничество НКК «Машиностроение» и «Нева Технолоджи» решает эту проблему на уровне интеграции программной и аппаратной частей. PLM-платформа «Сарус+» обеспечивает управление инженерными данными, расчетами и цифровыми макетами. Оборудование «Нева Технолоджи» — раскройные плоттеры «Атлас» и лазерные проекционные системы «Маяк» — позволяет напрямую использовать эти данные для подготовки производства и изготовления деталей из композитов. В результате заказчик получает сквозной процесс: от цифровой модели до готовой физической детали без ручного переноса данных между этапами.

Новое соглашение выводит сотрудничество на стратегический уровень. «Нева Технолоджи» получает статус авторизованного партнера «Сарус+» по комплексным поставкам и внедрению. В рамках сотрудничества партнеры предлагают заказчикам полный цикл создания цифрового производства: от лицензирования и настройки PLM-платформы до интеграции с производственным оборудованием и ввода в промышленную эксплуатацию.

«Наша общая задача — не просто поставить ПО или станок, а обеспечить заказчику единый контур инженерных и производственных данных, где цифровая модель идеально сходится с физическим изделием. Многолетняя экспертиза «Нева Технолоджи» в интеграции технологического оборудования и опыт работы со сложными композитными конструкциями усиливают функционал «Сарус+». Вместе мы можем предложить рынку решения, которые не имеют аналогов по степени интеграции среди отечественных вендоров», — сказал Дмитрий Прилуцкий, директор департамента R&D НКК «Машиностроение».

Директор по развитию «Нева Технолоджи» Роман Шевченко: «Импортозамещение — это не самоцель, а средство достижения технологического суверенитета. Тесное взаимодействие производителей ПО и аппаратных средств позволяет создавать комплексные решения, способные оперативно реагировать на запросы промышленности. Партнерство с «Сарус+» дает нам возможность выстроить сквозной процесс от идеи до готового изделия, полностью на отечественном ПО и оборудовании, гарантируя нашим заказчикам высочайшее качество и независимость от зарубежных поставщиков».

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Партнерство компаний уже имеет успешные практические результаты. Ранее НКК «Машиностроение» и «Нева Технолоджи» совместно с компанией «Апекс» провели международное тестирование программного комплекса «Сарус+Композиты» в Шанхае (Китай), где на реальной промышленной задаче — моделировании 140-метровой лопасти ветрогенератора — была доказана готовность российского комплексного интегрированного решения для сложнейших глобальных инженерных задач.

Кроме того, в рамках научно-практических семинаров специалистами компаний была продемонстрирована сквозная автоматизация полного цикла производства сложнейшего композитного изделия — винта летательного аппарата. Технологическая цепочка включала проектирование в «Сарус+Композиты», высокоточный раскрой на плоттере «Атлас» и прецизионное позиционирование слоев на оснастке с помощью лазерных проекторов «Маяк» (совместные разработки «Нева Технолоджи» и «Апекс»).

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