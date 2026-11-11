«МТС Линк» и Университетский консорциум исследователей больших данных подписали соглашение о сотрудничестве

«МТС Линк», разработчик платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, и ассоциация «Университетский консорциум исследователей больших данных» заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на развитие совместных научно-исследовательских проектов, в том числе с использованием технологий анализа больших данных.

В рамках сотрудничества стороны намерены оказывать друг другу экспертную и методологическую поддержку, разрабатывать совместные научные и образовательные инициативы, в частности, проводить исследования на основе анализа больших данных. В планах также организация конференций, семинаров и других отраслевых мероприятий.

«Работа с большими данными открывает новые возможности для исследований, однако их реализация требует объединения компетенций, технологических решений и ресурсов разных организаций. Партнерство с «МТС Линк» позволит расширить круг участников совместных инициатив, обмениваться опытом и развивать проекты, результаты которых могут быть использованы для решения актуальных научных и социально значимых задач», — сказал генеральный директор Университетского консорциума исследователей больших данных Вячеслав Гойко.

«Мы активно внедряем искусственный интеллект в сервисы «МТС Линк»: например, ИИ помогает расшифровывать встречи, выделять ключевые мысли в переписках и фиксировать договоренности. Развитие таких инструментов во многом зависит от качества данных и методов их анализа. В России накоплена серьезная экспертиза в работе с большими данными, и важно, чтобы разработки ученых находили применение в цифровых продуктах. Сотрудничество с «МТС Линк» и Университетского консорциума поможет объединить компетенции исследователей и практический опыт разработчиков. Вместе мы сможем формировать новые исследовательские задачи, опираясь на реальные потребности бизнеса», — отметила руководитель по работе с организациями образования «МТС Линк» Ольга Артеменко.