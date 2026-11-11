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«МегаФон» ускорил мобильный интернет на главных трассах Нижнего Новгорода

Инженеры «МегаФона» модернизировали сеть на основных транспортных магистралях Нижнего Новгорода. Технические мероприятия прошли в заречной и нагорной частях города. Водители смогут комфортнее пользоваться навигаторами, а пассажиры быстрее скачивать «тяжёлые» файлы, общаться с друзьями или играть в смартфоне в ожидании своей остановки.

Связисты развернули на базовых станциях специальный высокочастотный слой для увеличения ёмкости и обслуживания растущего трафика, а также провели рефарминг, переведя радиочастоты из стандарта 3G в LTE. Благодаря проведённым работам на отдельных участках скорость передачи данных выросла на 30% и составляет более 200 Мбит/с.

Больше всего телеком-объектов было модернизировано на проспекте Гагарина. Эта крупнейшая транспортная артерия Нижнего Новгорода длиной более 10 километров проходит через два района: Советский и Приокский. В каждом из них абоненты заметят улучшение связи не только на трассе, но и в прилегающих объектах: музее-квартире А.Д. Сахарова, детской городской больнице, университете Лобачевского, парке «Швейцария», автовокзале «Щербинки».

Кроме того, в верхней части города специалисты прокачали связь на улицах Ямская, Родионова, Добролюбова, Ульянова.

В заречной части улучшения коснулись территории около Борского моста, который связывает областной центр с северными районами Нижегородской области, Кузбасской улицы — магистрали с наиболее плотным трафиком грузового транспорта, Комсомольской площади — крупнейшей транспортной развязки заречной части города и улицы Баумана.

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews
Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

«В Нижнем Новгороде насчитывается почти полмиллиона легковых автомобилей и сотни единиц общественного транспорта. Практически каждый наш абонент ежедневно проводит в пути не менее часа, активно пользуясь услугами связи, поэтому мы улучшаем телеком инфраструктуру вдоль дорог. С помощью мобильного интернета водители могут оперативно узнавать информацию о дорожной обстановке, пользоваться навигатором, а пассажирам добавит комфорта возможность почитать новости онлайн, пообщаться с друзьями и близкими, посмотреть фильм или поиграть во время пути», — сказал директор «МегаФона» в Нижегородской области Алексей Михайлов.

С начала года в Нижегородской области инженеры оператора построили и модернизировали более 600 телеком-объектов — это рекордный показатель для региона.

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