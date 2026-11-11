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«Магнит» начал применять ИИ для контроля качества овощей и фруктов

Российский ритейлер «Магнит» тестирует технологии искусственного интеллекта для контроля качества овощей и фруктов при приемке. Система анализирует фотографии продукции, сделанные сотрудниками с помощью планшетов, и заполняет часть данных в чек-листе, а специалист по качеству проверяет и подтверждает результаты. Также компания оценивает, можно ли с помощью видеоаналитики контролировать соблюдение регламента приемки, включая подготовку весов и порядок осмотра продукции. Пилотный проект проходит в одном из распределительных центров «Магнита». Об этом CNews сообщил представитель ритейлера.

Мобильная приемка уже работает во всех распределительных центрах «Магнита» и стала основой для внедрения технологий анализа с помощью ИИ. Целевой показатель точности распознавания составляет более 95%. По итогам пилота «Магнит» планирует создать кросс-платформенную систему управления качеством.

Внедрение инструментов искусственного интеллекта – один из этапов создания единой цифровой системы контроля качества. «Магнит» планирует объединить веб-платформу, облачный интерфейс и мобильное приложение, чтобы специалисты могли работать с данными в одном месте. В системе будут собирать результаты входного контроля, фотографии и видеозаписи с приемки, аналитические данные, а также результаты лабораторных исследований и аудитов поставщиков.

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Система не ограничивается приемкой: компания собирает аналитику по соблюдению холодовой цепи и по факторам списаний в торговых точках. Следующий шаг – прослеживаемость партий фруктов и овощей на всем пути от поставщика до полки магазина. Цифровизация контроля качества – часть программы «Магнита» по сокращению товарных потерь, которая рассчитана на ближайшие пять лет.

Владимир Габараев, директор департамента по качеству группы компаний «Магнит», сказал: «Свежие фрукты и овощи – одна из ключевых категорий в современном ритейле: их высокое качество, свежесть и разнообразие предложения становятся важным конкурентным преимуществом магазина и генератором покупательского трафика. Контроль этой категории всегда во многом зависел от опыта конкретного специалиста. Сегодня мы выстраиваем комплексную систему, в которой у каждой партии появляется цифровой след: носимые и мобильные устройства, фото- и видеофиксация, ИИ-анализ и аналитика по всей цепочке до магазина. Это сделает контроль прозрачным и объективным и позволит существенно сократить товарные потери, в том числе за счет минимизации ошибок по причине человеческого фактора».

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