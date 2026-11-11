Кузбасские предприятия в 2,6 раза нарастили инвестиции в роботов-секретарей

МТС проанализировала спрос на интеллектуальные системы связи среди предприятий и организаций Кемеровской области. Объем вложений в виртуальные АТС и автосекретарей год к году вырос на 162%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Облачные АТС и голосовых роботов с возможностью речевой аналитики для эффективной коммуникации между сотрудниками и клиентами активно используют предприятия банковского сектора, управляющие компании, турагентства, медицинские и образовательные организации. Например, в одном из технических вузов Кузбасса виртуальная АТС помогает автоматизировать обработку звонков и исключить потерю контактов абитуриентов во время приемной кампании. А в одной из детских спортивных школ Новокузнецка облачная телефония позволяет маршрутизировать входящие звонки и быстрее обрабатывать заявки родителей.

Кроме того, облачная АТС дает возможность компаниям сохранять историю взаимодействия с заказчиками и партнерами, подключать речевую аналитику для управления качеством обслуживания клиентов и отслеживать эффективность рекламы по звонкам.

«Тенденция перехода с аналоговой телефонии на цифровые решения объясняется просто: они делают внутренние и внешние коммуникации легче и эффективнее. Типичные минусы «железной» АТС: потеря звонков и отсутствие прозрачной статистики. Виртуальная же АТС сводит к минимуму процент неотвеченных вызовов. Главный же тренд последних лет — внедрение искусственного интеллекта. К примеру, в сфере ЖКК ИИ-секретари помогают принимать показания приборов учета и заявки для аварийных служб, а в поликлиниках – сокращать время ожидания пациентов на линии. Это помогает разгрузить колл-центры и диспетчерские от рутинной работы и повысить качество работы с обращениями жителей», — сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.