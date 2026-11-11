Компания «Хилби» представила Healbe Health — приложение для комплексного понимания состояния организма и заботы о здоровье

10 ноября 2026 г. компания «Хилби» объявила о запуске Healbe Health — нового мобильного приложения для всей экосистемы устройств компании: браслета Healbe GoBe U, нейростимулятора NEEM и весов Healbe Scale. Новое приложение переводит показатели здоровья в единую систему аналитики, помогая пользователям понимать изменения в организме и отслеживать их в динамике. Об этом CNews сообщили представители «Хилби».

Запуск Healbe Health знаменует новый этап развития цифровой экосистемы Healbe. Компания переходит от простого отображения отдельных показателей к комплексному подходу, при котором данные о сне, физической активности, энергетическом балансе, весе и стрессе объединяются, интерпретируются и представляются пользователю в едином контексте.

Раньше пользователи видели отдельные показатели и графики — пульс, шаги, калории, уровень стресса — и самостоятельно пытались понять, как они связаны между собой и что означают для общего состояния организма. Healbe Health меняет этот принцип взаимодействия с данными: приложение не только собирает и отображает информацию, но и помогает разобраться в ней, увидеть закономерности и понять, какие факторы влияют на изменения состояния.

«Наша задача — сделать данные о состоянии организма не просто доступными, а понятными и применимыми в повседневной жизни. Отдельные показатели сами по себе не всегда дают человеку целостное представление о происходящем. Поэтому мы развиваем экосистему в направлении комплексной аналитики: объединяем данные из разных устройств, показываем взаимосвязи и помогаем пользователю лучше понимать собственное состояние. Healbe Health — важный шаг в этом направлении», — сказал Дмитрий Полторак, генеральный директор компании «Хилби».

Одно из главных нововведений Healbe Health — индекс метаболической готовности. Это комплексный показатель по шкале от 0 до 100, который объединяет данные о сне, энергии и физической активности. Вместо необходимости самостоятельно сопоставлять несколько параметров пользователь получает общую оценку и может увидеть, какие факторы на неё влияют.

В обновленном разделе «Стресс» появился «Стресс-баланс» — комплексная оценка по шкале от 0 до 100 с разделением на эмоциональную и физическую составляющие нагрузки.

В зависимости от текущих показателей приложение определяет одно из трех состояний: «Спокойствие и восстановление», «Ресурсное состояние» или «Стресс» — и сопровождает оценку кратким объяснением.

Пользователям доступна история изменений за день, неделю, месяц, три месяца и год. Она показывает распределение времени между состояниями и динамику относительно предыдущего периода. Данные о стрессе дополнены информацией о продолжительности и качестве сна, что позволяет оценивать нагрузку и восстановление в едином контексте.

При переходе в состояние стресса приложение отправляет уведомление и предлагает сделать короткую паузу. В разделе также доступны семь практик для работы с напряжением — от медленного дыхания до выгрузки задач. Практики подобраны с учетом разных ситуаций: приближающихся дедлайнов, перегрузки, трудных разговоров или сильной усталости.

Раздел «Энергобаланс» полностью переработан. Теперь усвоение и расход калорий представлены в отдельных блоках, а данные можно анализировать за день, неделю, месяц, три месяца и год. Разные временные интервалы позволяют оценивать текущую ситуацию, замечать устойчивые тенденции и отслеживать долгосрочные изменения.

В обновлённом разделе «Вес» фактические измерения дополнены сглаженным трендом, который показывает общее направление изменений: снижение, стабильность или рост веса.

Также появилась функция «Планы по весу» — персональный недельный план с выбором цели: снижение, поддержание или набор веса. Большая цель разбивается на последовательные недельные циклы. По итогам каждого из них приложение объясняет результат и предлагает следующий шаг.

Важная особенность Healbe Health — новый принцип представления информации. Показатели сопровождаются объяснениями: приложение помогает понять, что означает конкретное значение, почему оно могло измениться и на какие факторы стоит обратить внимание.

Таким образом, Healbe Health становится не просто инструментом мониторинга, а единым пространством для работы с данными о состоянии организма. Пользователь получает возможность видеть взаимосвязи между сном, активностью, энергетическим балансом, весом и стрессом, отслеживать изменения на разных временных интервалах и использовать полученную информацию для более осознанного отношения к своему повседневному режиму.

Healbe Health доступно всем пользователям экосистемы устройств Healbe. Скачать приложение можно в App Store и Google Play.



