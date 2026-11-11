Разделы

Цифровизация
|

ITGlobal.com развернула для Qooqa Tech GPU-инфраструктуру на Nvidia H200

Компания Qooqa Tech модернизировала вычислительную инфраструктуру для своего ИИ-рекрутера, чтобы обрабатывать растущее число обращений и использовать более крупные языковые модели. ITGlobal.com предоставила выделенный сервер с тремя ускорителями Nvidia H200 и связала его с действующей инфраструктурой заказчика. Решение уже обрабатывает более 600 тыс. запросов к языковым моделям в сутки. Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.com.

Qooqa Tech развивает ИИ-рекрутера на базе больших языковых моделей, развернутых во внутреннем контуре компании без обращения к внешним LLM API. По мере роста клиентской базы используемые ранее GPU начали ограничивать скорость инференса и возможности перехода на более крупные модели. Компании требовалось в сжатые сроки развернуть более производительную инфраструктуру и перенести на нее рабочие нагрузки.

После технического тестирования Qooqa Tech выбрала ускорители Nvidia H200. Специалисты ITGlobal.com развернули выделенный сервер с тремя Nvidia H200, каждый из которых оснащен 141 ГБ видеопамяти. Два ускорителя объединили с помощью Nvidia NVLink Bridge для работы основной языковой модели примерно на 122 млрд параметров. Такое соединение обеспечивает высокоскоростной обмен данными между ускорителями, необходимый при распределении вычислений крупной модели. Третью карту выделили для вспомогательной языковой модели и модели построения векторных представлений (эмбеддингов). Разделение задач между ускорителями позволяет обслуживать несколько компонентов системы на одном сервере.

Выделенный сервер интегрировали с существующей виртуальной инфраструктурой Qooqa Tech. Инженеры ITGlobal.com настроили L3-связность на базе VMware NSX и маршрутизацию между облачной и выделенной инфраструктурой.

По данным Qooqa Tech, сегодня инфраструктура обеспечивает скорость генерации на уровне 5000 токенов в секунду и медианное время отклика около одной секунды.

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews
Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

«Нам была нужна редкая для российского рынка комбинация: современные GPU Nvidia H200, размещение инфраструктуры в России, сжатые сроки запуска и интеграция с существующим облачным контуром. ITGlobal.com удалось закрыть эти требования одновременно. Сегодня наша платформа обрабатывает сотни тысяч LLM-запросов в сутки», — отметил Дмитрий Аболмасов, технический директор Qooqa Tech.

«В ближайшие годы конкурентоспособность ИИ-продуктов будет во многом зависеть от того, насколько быстро компании смогут наращивать вычислительные мощности и внедрять более сложные модели. Использование модульной платформы Nvidia MGX позволяет реализовывать индивидуальные конфигурации под текущие задачи и гибко масштабировать вычислительные мощности по мере роста ИИ-продукта, обеспечивая необходимую производительность на каждом этапе», — сказал Евгений Свидерский, вице-президент по облачным сервисам ITGlobal.com, корпорация ITG.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Ткачев, Curator: Пришло время считать деньги, потраченные на защиту от взлома

Россияне создали собственное ПО, чтобы выполнять больше ИИ-задач на тех же GPU

Платформы управления персоналом делают ставку на самообслуживание, аналитику и ИИ

В России прошло испытание «убийцы Starlink» на ледоколе, идущему по Севморпути

КИИ в облаке: как разделить зоны ответственности между провайдером и ИТ-службой

Создан «стоп-кран» для ChatGPT на случай его выхода из-под контроля. Он срабатывает с задержкой 35 секунд

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12: флагманский подход к универсальности

Что умеют умные очки в 2026 году: от фото до виртуальных экранов

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще