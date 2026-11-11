hh.ru: зарплатные предложения в России выросли на 13% за год

Эксперты hh.ru проанализировали российский рынок труда в ноябре 2026 г. и выяснили, что медианная предлагаемая зарплата выросла за год на 10 тыс. руб. и достигла 90,1 тыс. руб. (+13% год к году). Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Аналитика hh.ru показывает, что наибольшие предлагаемые зарплаты на данный момент зафиксированы в вакансиях сферы «Сельское хозяйство» (151,3 тыс. руб.). Эта же сфера является лидером по динамике роста предлагаемого дохода для соискателей (+26% по сравнению с 2025 г.). На втором месте по уровню дохода – сфера строительства, здесь работодатели предлагают 147,6 тыс. руб. (+23% год к году), на третьем – сфера добычи сырья, здесь можно заработать 141,9 тыс. руб. (+25% год к году). При этом ни одна профессиональная сфера не показала падение по динамике предлагаемых зарплат относительно 2025 г.

Работодатели готовы не только наращивать предлагаемый доход, но и предлагать зарплату выше запросов соискателей. Так, осенью 2026 г. лидером среди таких сфер стал автомобильный бизнес. Здесь медианное зарплатное предложение работодателей превысило запросы соискателей на 64%. В тройку также вошли добыча сырья (разница 54%) и транспорт и логистика (+49%), а также сельское хозяйство (работодатели предлагают на 37% больше), рабочий персонал (разница +32%).

При этом в отдельных профессиях разрыв между предлагаемыми и ожидаемыми зарплатами может быть еще больше. Например, в целом по России медианная предлагаемая зарплата для электромонтажников, электромонтеров и техников-электриков достигла 169,2 тыс. против 100 тыс. руб., которые указывают соискатели в резюме (+69%), а также у монтажников — 185,5 тыс. против 116,6 тыс. руб. (+59%). При этом зарплатные предложения выше ожиданий встречаются и среди офисных специалистов. Так, работодатели предлагали менеджерам маркетплейсов медианную зарплату в 88,3 тыс. руб. при ожиданиях соискателей в 57,2 тыс. руб. (+54%). У программистов и разработчиков медианное предложение составило 148,3 тыс. руб. против ожидаемых 107,3 тыс. руб. (+38%).

Региональная аналитика hh.ru показывает, что существенная разница между предлагаемыми и ожидаемыми зарплатами встречается и в регионах.