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GRT-CI-W82A – новинка в линейке защищенных планшетов Gronet

Каталог компании Corson пополнился новой моделью GRT-CI-W82A от Gronet из серии компактных защищенных планшетов. Устройство создано для работы в экстремальных условиях: оно обладает высокой ударопрочностью, защищено по стандарту IP67 и сертифицировано по военному стандарту MIL-STD-810G. Об этом CNews сообщили представители Corson.

Этот 8-дюймовый планшет — универсальное решение для работы в любых условиях. Защита по стандарту IP67 и широкий температурный диапазон (от -20 до +60 °C) обеспечивают надежность даже в самой суровой среде.

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Corson

Основные особенности: легкий 8-дюймовый корпус, подходит для любых приложений; съемный аккумулятор емкостью 43,32 Втч; Wi-Fi 6E; универсальный модуль ввода-вывода для всех видов приложений; интеллектуальная система охлаждения; процессор Intel Core 12 поколения.

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