ГК «СиСофт» разработала ИИ-агента для автоматической оптимизации инженерных чертежей

Группа компаний «СиСофт» разработала ИИ-агента, который повышает читаемость инженерных чертежей, автоматически формируемых на основе 3D-моделей. Первая версия оптимизирует расположение выносок – одного из наиболее трудоемких элементов оформления документации. Об этом CNews сообщил представитель ГК «СиСофт».

Агент перемещает их так, чтобы тексты не перекрывали друг друга и графику чертежа. В основе решения лежит собственная архитектура модели, разработанная и обученная специалистами компании с нуля. Агент работает локально, на рабочем месте проектировщика, и не требует дополнительного оборудования. Выпуск первой версии запланирован до конца 2026 г.

Автоматическое формирование чертежей из информационной модели сокращает время на подготовку документации. Однако на насыщенных листах с плотной компоновкой оборудования, трубопроводов и конструкций автоматически расставленные выноски могут накладываться друг на друга и на графику. Проектировщику приходится перемещать их вручную, чтобы чертеж оставался читаемым и соответствовал требованиям оформления. По данным «СиСофт», оптимизация выносок входит в число наиболее востребованных у заказчиков компании задач такого рода.

Для ее решения команда создала ИИ-агента на основе обучения с подкреплением, где чертеж служит ему рабочей средой. Агент анализирует расположение аннотаций, последовательно перемещает выноски и получает оценку за результат. При обучении учитывалось несколько критериев качества, в том числе отсутствие наложений текстов на другие аннотации и элементы чертежа, пересечений выносных линий, чрезмерной скученности надписей и выхода за границы листа.

Модель и алгоритмы обучения разработаны внутри ГК «СиСофт» без использования сторонних моделей. Обработка выполняется в контуре пользователя, поэтому проектные данные не передаются во внешние сервисы. При этом вычислительные требования агента не превышают требований к рабочему месту для Model Studio CS, а отдельная серверная инфраструктура не нужна.

По оценке «СиСофт», это первое в России специализированное решение на основе ИИ для автоматической оптимизации расположения аннотаций на инженерных чертежах. На отдельных сложных чертежах, по замерам разработчиков, агент сокращает время на доведение оформления до 2,5 раз. Эффект зависит от плотности компоновки и количества конфликтов на листе.

Первая версия устраняет большинство наложений текстов выносок друг на друга и на элементы чертежа. Следующие этапы разработки предусматривают устранение пересечений выносных линий, упорядоченную расстановку с выравниванием, а затем работу с другими типами обозначений. Подход позволяет последовательно расширять возможности агента и не ограничивается одной операцией оформления.

«Мы смотрим на размещение выносок как на задачу последовательного принятия решений: агент получает чертеж, перемещает аннотации и учится на результатах своих действий. Похожие подходы применялись для размещения подписей на картах, но для инженерных чертежей, насколько нам известно, готового прикладного решения не было. Поэтому мы разработали собственную архитектуру модели и обучили ее с учетом специфики проектной документации. Эту же механику можно использовать для устранения других конфликтов размещения», – сказал Роман Вяткин, руководитель обособленного подразделения в Иванове, «СиСофт Разработка».

«Для наших заказчиков – промышленных предприятий и проектных организаций – важны контроль над проектными данными и предсказуемость инструментов. Поэтому мы развиваем собственные ИИ-решения, которые работают в контуре пользователя и встраиваются в привычные процессы проектирования. Оптимизация чертежей – одно из первых решений нашей группы внедрения искусственного интеллекта, подготовленных к выходу на рынок. Мы рассматриваем это направление как основу для целого ряда инструментов, которые помогут проектировщикам, архитекторам и дизайнерам автоматизировать повседневные задачи», – отметил Игорь Орельяна Урсуа, исполнительный и технический директор «СиСофт Девелопмент».