ГИС Panorama Mobile для Android доработаны средства пространственных расчетов и создания фотообъектов

В КБ «Панорама» разработана ГИС Panorama Mobile версии 2.4 для ОС Android. В новой версии расширены инструменты измерения расстояний и площадей, а также определения положения точек на карте. Добавлена возможность создания фотообъектов по фотографиям из галереи мобильного устройства. Реализовано копирование координат текущего центра карты. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

Реализованы инструменты определения длины ломаной линии, площади многоугольника и поиска точки по азимуту и расстоянию. Для выполнения измерений пользователь последовательно указывает опорные точки на карте. Приложение строит по ним линию или замкнутый контур и отображает результаты расчета общей длины или площади. Для каждого отрезка между последовательно указанными точками рассчитываются длина и азимут. Пользователь может изменять положение любых точек линии или контура, добавлять новые и удалять существующие. При редактировании построений общая длина, площадь, длины и азимуты отдельных отрезков автоматически пересчитываются. Для поиска точки пользователь выбирает на карте исходный пункт и задает азимут и расстояние. Координаты найденной точки выводятся в диалог, а ее положение может быть показано на карте линией, соединяющей исходную и найденную точки. Предусмотрено изменение координат исходной точки, азимута и расстояния для повторного расчета. Новые инструменты позволяют оценивать протяженность маршрутов, определять площади участков местности и находить положение объектов относительно известных ориентиров непосредственно на мобильном устройстве.

Расширен функционал создания объектов карты по фотографиям. Теперь наряду со съемкой встроенной камерой пользователь может выбрать один или несколько снимков из галереи мобильного устройства. Для каждой фотографии создается отдельный объект карты. Если в метаданных EXIF снимка содержатся координаты места съемки, объект наносится на карту по этим координатам. При отсутствии координат объект создается в центре отображаемого участка карты. Ссылка на фотографию сохраняется в атрибутах объекта, а само изображение доступно для просмотра в разделе его семантических характеристик. Множественный выбор снимков упрощает перенос на карту ранее собранных фотоматериалов и подготовку результатов полевых обследований, инвентаризации инфраструктуры и контроля выполненных работ.

Добавлена возможность копирования координат центра отображаемого участка карты в буфер обмена. Пользователь может переместить карту, расположив интересующую точку в центре экрана, и скопировать ее координаты для дальнейшего использования. Полученные значения можно вставить в сообщение, отчет или поля ввода другого приложения. Это упрощает обмен сведениями о местоположении объектов, подготовку материалов полевых обследований и передачу исходных данных для выполнения расчетов.

Для работы с аэронавигационными картами обновлены цифровые классификаторы dfc.rscz и dfc_en.rscz на русском и английском языках, подготовленные с учетом рекомендаций ИКАО. Расширен состав групповых семантик для структурированного описания состояния радионавигационных средств, условий эксплуатации аэродромов, ограничений использования маршрутов и вертикальных границ воздушного пространства. Добавлены метаобъекты, дополняющие сведения об аэродромном светосигнальном оборудовании. Уточнены шаблоны представления высот, расстояний, частот и скоростей, скорректированы размеры условных знаков и масштабы отображения объектов. Обновленные классификаторы повышают наглядность аэронавигационной информации и обеспечивают более подробное описание объектов при изучении аэродромной инфраструктуры и структуры воздушного пространства на мобильном устройстве. Обновленные классификаторы доступны для скачивания в разделе «Классификаторы».

В соответствии с новой редакцией КЭУЗ обновлен цифровой классификатор operator.rsc. Актуализированы наименования и состав тематических слоев, добавлены отдельные слои для отображения действий подразделений войсковой ПВО. Уточнен состав атрибутивных характеристик объектов и добавлены новые характеристики для описания состояния и назначения объектов, параметров беспилотной авиации, ракетных комплексов, подразделений специальных операций и других данных. Состав классификатора дополнен новыми условными знаками для пунктов и центров управления, личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийских и ракетных систем, средств противовоздушной обороны, районов и рубежей действий подразделений. Добавлены обозначения современной и специальной техники, в том числе мотовездеходов, колесных вездеходов, боевых машин поддержки танков и роботизированных комплексов, а также средств применения высокоточных боеприпасов. Для существующих объектов уточнены наименования, наборы характеристик, принадлежность к тематическим слоям и правила отображения в соответствии с новой редакцией КЭУЗ.

ГИС Panorama Mobile для Android разработана на основе инструментария ГИС «Конструктор» для Android. ГИС «Конструктор» реализует широкие возможности для отображения цифровых векторных карт (топографических, оперативной обстановки, морских навигационных и других) и данных дистанционного зондирования Земли, выполнения расчетов (пересчет координат для различных систем координат, расчет площади и длины объекта, построение профиля высот и зоны видимости, прокладка маршрута по графу дорог и других). Кроме того, обеспечивается поиск объектов по заданному набору значений атрибутов, создание и редактирование геоданных (нанесение, удаление, изменение координат и атрибутов объектов карты).