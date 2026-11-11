Falcongaze выпустила SecureTower 8.0 Titanium с новым модулем DCAP

Компания Falcongaze выпустила новую версию своей DLP-системы — SecureTower 8.0 Titanium. Главное нововведение — модуль DCAP. Теперь SecureTower осуществляет контроль конфиденциальной информации не только в движении, но и в покое, информируя сотрудников ИБ в соответствии с заданными политиками о том, где хранятся данные, кто имеет к ним доступ и нет ли у сотрудников избыточных прав. Об этом CNews сообщили представители Falcongaze.

Модуль DCAP — порядок в хранении корпоративных данных и прав доступа

Для бизнеса DCAP означает автоматизированный порядок в хранении данных и в правах доступа к ним. Система находит важные документы на рабочих станциях, присваивает им класс и уровень критичности и следит, чтобы конфиденциальная информация находилась только в разрешенных каталогах.

Для самых распространенных документов правила хранения уже созданы, а под специфику компании их можно дополнить своими, пользовательскими правилами. Если правило нарушено, система может переместить файл, скрыть его, удалить или изменить атрибуты доступа, а специалист по безопасности получит уведомление о событии благодаря интеграции с модулем Политики безопасности.

В итоге снижается риск неправомерного использования и хранения данных внутри организации, экономится время службы ИБ на рутинной проверке хранилищ и формируется прозрачная картина того, где находятся самые чувствительные документы и кто имеет к ним доступ.

«Контроль передачи информации остается важной частью информационной безопасности, однако не менее важно понимать, где хранятся корпоративные данные и кто имеет к ним доступ. Новый модуль DCAP позволяет выявлять нарушения установленных правил хранения и управлять правами доступа к файлам. Это расширяет возможности контроля для специалистов по информационной безопасности на каждом этапе жизненного цикла корпоративных данных», — сказал Александр Акимов, директор Falcongaze.

Веб-консоль: повышенная мобильность работы с отчетами

В SecureTower 8.0 Titanium появилась веб-консоль: теперь отчеты доступны прямо в браузере, без привязки к рабочему месту специалиста. Работать с системой можно с разных устройств, что повышает мобильность сотрудников отдела информационной безопасности.

Мониторинг ИИ-сервисов: возможность использовать технологию и сохранять контроль над ситуацией

Конкурентоспособность компании сегодня во многом зависит от того, насколько быстро она осваивает новые технологии, и искусственный интеллект занимает среди них одно из ключевых мест. Но чем шире сотрудники используют ИИ-сервисы, тем выше риск, что в них попадут чувствительные данные, которые нельзя передавать за пределы организации.

С выходом версии SecureTower 8.0 Titanium система контролирует все взаимодействия сотрудника с ИИ-сервисами и уведомляет специалистов по безопасности об обнаруженном инциденте. Для перехваченных данных используются инструменты анализа: суммаризация и AI-обработка инцидентов.

Новая возможность перехвата полезна компаниям, где искусственный интеллект в работе допустим, но его использование должно быть строго регламентировано и прозрачно. Так бизнес получает современный инструмент и при этом сохраняет контроль над корпоративными данными.

MacOS: контроль на уровне

Рабочие станции на macOS нередко считают менее уязвимыми из-за закрытой экосистемы Apple. Однако использование macOS не исключает внутренних угроз и утечек данных. Без контроля такие устройства остаются слепой зоной для службы ИБ.

В новой версии SecureTower агент для macOS получил возможность перехватывать сетевой трафик. Теперь система контролирует входящую и исходящую почту по различным протоколам, переписку в социальных сетях и мессенджерах, работу с веб-почтой и веб-версиями облачных хранилищ. Еще одно нововведение — контроль печати. DLP-система фиксирует отправку документов на принтер, в том числе из приложений, в которых сотрудники работают с чувствительной информацией.

Новые возможности дополняют уже реализованные функции контроля устройств, накопителей и сетевых ресурсов, активности приложений, кейлоггер, снимки экрана, аудио- и видеомониторинг. Развитие агента для macOS продолжается: в дальнейшем список контролируемых каналов будет расширяться.

Мессенджеры: больше каналов связи под контролем

Мессенджеры остаются одним из самых популярных каналов утечки информации, и Falcongaze продолжает расширять их контроль. В версии 8.0 Titanium добавлена блокировка отправки файлов, в том числе по контенту, в Mах и Aitu. Появился перехват сообщений, файлов и звонков в «1С Коннект», а также перехват звонков в веб-версиях Telegram, Mах, Teams и «Контур.Толк» с распознаванием речи.

Из других нововведений: расширены условия запуска записи экрана и микрофона в аудио/видеомониторинге; добавлена история местоположений сотрудников в модуле «Оборудование и программы», с возможностью настройки уведомления об отклонениях в местоположении и конфигурации ПК на почту и в Telegram; появилась возможность блокировки подключения к недоверенным Wi-Fi-сетям; функционал карантина почтовых писем стал доступен для организаций, использующих в работе MS Exchange; добавлена возможность выбора типов данных для распознавания речи и др.

С каждой версией SecureTower охватывает больше сценариев работы с корпоративной информацией: от хранения и управления доступом до передачи данных по различным каналам. Такой подход позволяет выстраивать более целостный контроль над информацией на всех этапах ее использования. Falcongaze продолжит развивать систему с учетом изменений ИТ-инфраструктуры и новых угроз информационной безопасности.