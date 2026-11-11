Доверяют анализ, но сохраняют контроль: Security Vision изучила отношение специалистов и руководителей к ИИ в кибербезопасности

Компания Security Vision проанализировала, в каких процессах кибербезопасности специалисты и руководители ожидают наибольшего эффекта от искусственного интеллекта и какие задачи готовы ему делегировать. Опрос, в котором собраны 245 ответов, показал: интерес к применению ИИ прежде всего связан с выявлением угроз и поддержкой аналитической работы. При этом около половины участников предпочитают рекомендательный формат, при котором окончательное решение остается за специалистом.

В исследовании приняли участие технические специалисты, руководители ИБ- и ИТ-подразделений, топ-менеджеры и менеджеры. Очно были получены 98 ответов, онлайн – 147. Участники выбрали наиболее перспективные направления применения технологии, конкретные задачи для ИИ и допустимый уровень его самостоятельности.

Наибольший потенциал искусственного интеллекта респонденты видят в выявлении угроз — это направление отметили 76% участников. В анкете оно объединяло мониторинг событий, анализ поведения и сетевого трафика, поиск аномалий и работу с данными об угрозах.

Выявление угроз заняло первое место во всех основных профессиональных группах. Его выбрали 83% ИБ-руководителей, 81% технических специалистов, 75% топ-менеджеров, 71% ИТ-руководителей и 60% менеджеров. Такое распределение показывает общий интерес к инструментам, которые помогают находить признаки атак и анализировать подозрительную активность.

При выборе конкретных задач, которые участники готовы передать ИИ уже сейчас, наиболее востребованными оказались: помощь аналитику – 45%; проверка кода на уязвимости и предложение исправлений – 39%; подготовка отчетности центра мониторинга безопасности (SOC) – 28%; расследование инцидентов – 27%; поиск признаков атак, не выявленных правилами обнаружения, – 25%.

Под помощью аналитику в опросе подразумевались поиск контекста в данных и базе знаний, а также подсказки по следующим шагам. Лидерство этого варианта указывает на востребованность ИИ в повседневной работе специалистов: при обработке информации, подготовке материалов и выборе дальнейших действий.

За общим интересом к выявлению угроз стоят разные ожидания от технологии. Для технических специалистов основной задачей стала помощь аналитику – ее выбрали 60% представителей группы. Следующие позиции заняли подготовка отчетности SOC – 37% и анализ кода – 33%. Такой набор приоритетов отражает запрос на сокращение нагрузки, связанной с поиском информации и оформлением результатов работы.

ИБ-руководители также чаще всего выбирали помощь аналитику – 43%. Расследование инцидентов, поиск скрытых угроз и анализ кода получили по 39%. Среди общих процессов второе место в этой группе заняла идентификация активов, периметра и уязвимостей – 48%. Таким образом, интерес ИБ-руководителей охватывает как поддержку аналитической команды, так и получение более полной информации об инфраструктуре и ее защищенности.

У ИТ-руководителей заметно выше интерес к управлению ИБ: это направление отметили 52% против 15% по всей выборке. В анкете оно включало стратегию, риски, политики и соответствие требованиям. Среди конкретных задач представители этой группы чаще всего выбирали анализ кода – 52%. Первичную сортировку оповещений, расследование инцидентов, приоритизацию уязвимостей и помощь аналитику отметили по 29%.

Для топ-менеджеров наиболее востребованным оказалось сопоставление требований и мер защиты – 38%. Этот сценарий предполагает поиск пробелов между установленными требованиями и реализованными мерами безопасности. Помощь аналитику выбрали 33% представителей группы, а первичную сортировку оповещений, расследование инцидентов и анализ кода – по 29%.

Ответы указывают на различия в ожиданиях от ИИ между профессиональными группами. Техническим специалистам важны аналитическая поддержка и отчетность, ИБ-руководителям – помощь в расследованиях и поиске угроз, ИТ-руководителям – анализ кода и управленческие процессы, топ-менеджерам – сопоставление требований и мер защиты.

Высокий интерес к возможностям искусственного интеллекта не означает готовности передать ему принятие всех решений. Около половины участников опроса выбрали уровень, при котором ИИ формирует гипотезы, приоритеты и рекомендации, а специалист определяет дальнейшие действия.

Рекомендательный формат оказался наиболее популярным среди технических специалистов – 63%, ИБ-руководителей – 57% и топ-менеджеров – 54%. У менеджеров преобладал более ограниченный сценарий: 53% выбрали сбор и обработку данных и выявление аномалий без формирования рекомендаций.

ИТ-руководители проявили большую готовность делегировать ИИ выполнение действий. В этой группе варианты «ИИ действует» и «ИИ автоматизирует» получили по 24%, тогда как среди ИБ-руководителей – 13% и 9% соответственно. При этом рекомендательный формат выбрали 33% ИТ-руководителей против 57% руководителей ИБ. Таким образом, первые чаще допускают автоматическое выполнение операций, а вторые предпочитают сохранять принятие решений за специалистом.

Более высокие уровни самостоятельности в анкете также предусматривали ограничения. Речь шла об автоматизации повторяющихся операций и выполнении утвержденных сценариев реагирования в рамках политик и контроля SOC. Поэтому готовность делегировать такие действия не следует трактовать как согласие на неограниченное автономное управление защитой.

«Результаты опроса показывают запрос на ИИ, который усиливает команду безопасности, а не просто действует вместо неё. Специалистам важно быстрее находить признаки атак, получать контекст и сокращать время на рутинный анализ. При этом доверие к технологии не означает отказа от контроля. Для нас как разработчика это задаёт чёткий ориентир: рекомендации ИИ должны быть обоснованными, действия — выполняться в рамках заданных полномочий, а результат — оцениваться по тому, насколько быстрее и качественнее команда решает задачи защиты. Эти выводы подтверждают нашу концепцию создания Agentic SOC Security Vision, в которой возможности ИИ сочетаются с управляемостью и контролем со стороны специалистов», — сказал Руслан Рахметов, генеральный директор Security Vision.

При ответе на вопрос о процессах кибербезопасности, в которых ИИ даст наибольший эффект, очные участники чаще отмечали реагирование – 16,8% голосов против 8,5% онлайн. В онлайн-опросе больше голосов получила идентификация активов, периметра и уязвимостей – 27,1% против 17,4% очно.

Среди задач, которые респонденты готовы передать ИИ уже сейчас, онлайн-аудитория чаще выбирала проверку кода, а очная – расследование инцидентов, настройку правил обнаружения и первичную сортировку оповещений.

Допустимую самостоятельность ИИ обе аудитории оценили схожим образом: около половины участников предпочли подготовку рекомендаций с принятием решения специалистом, примерно четверть – только анализ данных без формирования рекомендаций.

С учетом результатов опроса при внедрении ИИ целесообразно начинать с конкретной задачи и заранее определять границы самостоятельности системы: какие данные она анализирует, какие рекомендации формирует, какие действия выполняет по утвержденным правилам и где требуется решение человека. Такой подход позволяет соотнести возможности ИИ с ожиданиями команды и требованиями к управляемости ИБ-процессов.