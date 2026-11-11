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БТЕ на CNews Forum 2026: технологии для бизнеса — от задачи до эксплуатации

БТЕ примет участие в CNews Forum 2026. На стенде компания представит комплексные решения для ИТ-инфраструктуры и цифровизации бизнес-процессов. В деловой программе форума выступит коммерческий директор БТЕ Всеволод Новинский.

Компания БТЕ работает с 2007 года. Федеральная сервисная сеть БТЕ насчитывает более 140 сервисных центров, а задачи заказчиков по России решают свыше 1000 инженеров.

Подход БТЕ — «от задачи до эксплуатации»: обследование инфраструктуры, проектирование, поставка оборудования, внедрение и дальнейший сервис. Заказчик работает с одной командой на протяжении всего проекта, а сроки реакции и восстановления закрепляются в договоре.

На стенде БТЕ участники форума смогут обсудить решения по восьми направлениям:

Среди ИИ-решений БТЕ — СИУЗ для обработки внутренних заявок на закупку и подготовки черновиков документов, а также «ЛидГен» для анализа закупочной документации, требований и рисков. Результаты, влияющие на закупочные решения, проверяет специалист.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

На стенде можно обсудить конкретную задачу бизнеса: расширение вычислительных мощностей, создание ЦОД, модернизацию инженерной инфраструктуры, автоматизацию процессов или организацию сервиса для распределённой сети объектов.

Подробнее о компании — на сайте БТЕ.

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