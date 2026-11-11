Более половины россиян против применения ИИ в искусстве

Сервис «КИОН Музыка» и медиапроект Hi-Tech Mail провели совместный опрос и выяснили, как россияне относятся к использованию искусственного интеллекта в искусстве, отличают ли они нейросетевую музыку от композиций реальных артистов и готовы ли платить больше за произведения, созданные без ИИ. 59% респондентов выступают против применения нейросетей в творческом процессе, при этом половина опрошенных испытывает трудности с выявлением сгенерированных треков, поэтому 93% выступают за выделение ИИ-контента среди остального объема. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Большинство участников опроса (59%) убеждены, что представителям творческих профессий не следует использовать ИИ-инструменты в своих работах. Более того, 60% респондентов считают, что внедрение ИИ в креативные процессы способствует снижению культурного уровня общества. Однако, 28% полагают, что последствия зависят от степени проникновения технологий в искусство, и лишь 12% не видят в использовании нейросетей подобной угрозы.

Отношение россиян к искусственному интеллекту заметно различается в зависимости от творческой сферы. Так, среди тех направлений, где участники опроса допускают использование нейросетей, лидирует архитектура (33%). На втором месте расположился кинематограф (32%), а тройку замыкает музыка (25%). Значительно меньше опрошенных готовы принять применение ИИ в изобразительном искусстве (18%), литературе (11%) и театральных постановках (10%).

Отдельное внимание в исследовании уделили музыке, созданной с помощью искусственного интеллекта. Почти половина россиян (46%) признались, что лишь периодически могут отличить сгенерированные нейросетями треки от композиций реальных артистов. Еще 28% уверены, что всегда распознают ИИ-музыку, тогда как каждый четвертый (26%) вовсе не замечает разницы. При этом в плейлистах подавляющего большинства опрошенных (77%) отсутствуют нейротреки, и лишь 23% слушают подобные композиции.

Наиболее категорично участники исследования относятся к нейросетевому исполнению классической музыки: 22% не готовы слушать произведения этого жанра в ИИ-версии. Следом расположились авторская песня (15%), шансон (12%) и рок (11%). Еще по 9,2% респондентов выступают против нейроисполнения джаза и панка, а 9% — блюза.

Несмотря на преимущественно скептическое отношение к нейросетям, большинство россиян не готовы доплачивать за произведения, созданные исключительно человеком. Так, 63% респондентов отказались бы платить больше за музыку, фильмы и другие виды контента, произведенные без участия ИИ. Вместе с тем 37% согласились бы на дополнительную плату.

Наибольшее единодушие участники исследования продемонстрировали в вопросе прозрачности происхождения контента. Подавляющее большинство (93%) считают необходимым любым образом выделять произведения, созданные с использованием искусственного интеллекта.