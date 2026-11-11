Angara MTDR обновила модуль сканирования уязвимостей и интегрировала новый модуль контроля конфигураций

Angara MTDR обновила один из ключевых модулей Angara AVM – сервиса контроля внутреннего контура в составе центра управления уязвимостями Angara VOC. Изменения помогают компаниям-заказчикам получать более полные сведения об активах внутренней инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Angara Security.

Обновленный модуль сканирования уязвимостей (Vulnerability Scanner, VS) помогает устранять проблемы, с которыми компании нередко сталкиваются при регулярных проверках. Так, закрытая заявка на исправление не всегда подтверждает, что уязвимость устранена, а ручное сопоставление результатов сканирований сопряжено с высокими трудозатратами. Кроме того, частые проверки нагружают рабочие системы и требуют согласования с другими подразделениями.

Теперь модуль точнее отслеживает жизненный цикл выявленных уязвимостей. Он сопоставляет результаты последовательных сканирований и показывает, какие уязвимости появились впервые, какие устранены, а какие сохраняются, что дает прозрачный контроль устранения и сроков исправления. В дополнение к этому расширены возможности проверки серверов, рабочих станций, сетевого оборудования, веб-приложений других компонентов инфраструктуры. Управление заданиями, расписаниями и интенсивностью сканирования позволяет адаптировать проверки к технологическим окнам и допустимой нагрузке на системы.

Модуль контроля параметров безопасности (Security Profile Compliance, SPC) отслеживает состояние настроек систем, которые меняются в ходе обычной работы. Без такого контроля настройки сверяют с требованиями эпизодически и вручную, и небезопасное изменение может долго оставаться незамеченным.

Интеграция нового модуля SPC расширяет возможности регулярной сверки настроек ИТ-активов с утвержденными профилями безопасности, внутренними политиками, требованиями организации и выбранными рекомендациями. Модуль выявляет отклонения и контролирует их устранение. Проверки могут охватывать операционные системы, СУБД, прикладное ПО, контейнерные платформы и сетевое оборудование. Наряду с готовыми профилями можно применять настраиваемые проверки с учетом внутренних требований организации. Регулярные проверки помогают выявлять небезопасные изменения настроек и отслеживать устранение отклонений.

«Отчет о сканировании фиксирует состояние инфраструктуры на конкретную дату, но сама инфраструктура постоянно меняется. Чтобы понимать, снижается ли риск, важно видеть динамику – какие уязвимости закрыты после исправлений и не появились ли небезопасные изменения в настройках систем. Поэтому мы развиваем AVM как инструмент постоянного контроля внутреннего контура, где уязвимости в ПО и настройки систем рассматриваются вместе. В рамках Angara VOC эти данные дополняются результатами контроля внешнего периметра и экспертной оценкой», – отметил Артем Грибков, директор Центра киберустойчивости Angara MTDR.

Компания также готовит обновление сервиса Angara ASM для контроля внешнего периметра. Для него разрабатываются новый личный кабинет, обновленное технологическое ядро, а также ряд других изменений.

Сервисы Angara AVM и Angara ASM входят в Angara VOC – центр управления уязвимостями и связанными с ними киберрисками от Angara MTDR. Он объединяет контроль внешнего и внутреннего контура в единый процесс. Данные из разных источников сопоставляются с активами и их контекстом, эксперты Angara MTDR оценивают применимость уязвимостей и очередность их устранения, а после исправления проводится повторная проверка.