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«Альт Мобильный» 11.0.1: новые возможности для навигации и бесконтактного обмена, обновления на уровне ядра, повышенная безопасность браузера

«Базальт СПО» выпустила обновление операционной системы для мобильных устройств «Альт Мобильный» 11.0.1. Оно направлено на повышение стабильности и безопасности работы на планшетах и смартфонах. Разработчики усовершенствовали защиту Wi‑Fi и работу со смарт‑картами, улучшили управление устройствами и добавили инструменты для проверки спутниковой навигации. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Браузер стал безопаснее и удобнее

В браузере Firefox ESR повысили безопасность и добавили новую страницу about:mobile для настройки мобильного интерфейса. Также внедрили поддержку вертикальных вкладок и улучшили отображение всплывающих окон.

Управлять чатами стало удобнее

В обновленной версии мессенджера Fractal для децентрализованной сети Matrix появилась возможность отмечать комнаты как непрочитанные и запрашивать приглашение в комнату. Также добавили аудиопроигрыватель с отображением звуковой волны и перемоткой.

Стабильная работа звука и безопасное подключение к Wi-Fi

В WirePlumber, который управляет аудио- и видеоустройствами, улучшили автоматическое переключение профилей Bluetooth-гарнитур и обработку отключения аудиоустройств.

В новой версии фонового системного сервиса для безопасного подключения к Wi-Fi wpa_supplicant улучшили механизмы аутентификации, в том числе EAP-TLS с TLS 1.3, и защиту беспроводного соединения.

Новые возможности для навигации и бесконтактного обмена

В состав «Альт Мобильный» добавили новое приложение Satellite, которое помогает проверить, как работает приемник спутниковой навигации (GPS/ГЛОНАСС и другие системы). Программа отображает сведения о видимых и используемых спутниках, уровне сигнала, типе фиксации, координатах, высоте, скорости и других навигационных параметрах, а маршрут сохраняется в файл GPX. Это помогает оценить качество приема в разных местах и сохранить трек, чтобы потом открыть его на карте или поделиться им.

Добавили фоновую системную службу для управления NFC-оборудованием neard. Она предоставляет приложениям и утилитам возможности обнаружения адаптеров и меток, чтения и записи NFC-меток, а также обмена данными между устройствами в режиме peer-to-peer.

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Satellite и neard включены в новые образы «Альт Мобильный». При обновлении существующей системы их необходимо устанавливать отдельно.

Поддержка смарт-карт

Обновили компоненты для работы со смарт-картами и токенами — pcsc-lite и pcsc-lite-ccid. В новой версии повышена стабильность работы со считывателями смарт-карт, исправлены ошибки обработки устройств и расширена совместимость с оборудованием.

Обновления на уровне ядра

Для образов общего назначения и виртуальных машин используется ядро 6.12.94. Для устройств PINE64 — 6.18.29.

Исправления повышают стабильность и безопасность, снижают риск сбоев.

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