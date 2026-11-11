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Юные изобретатели представили робототехнические проекты с ИИ в музее «Атом» на ВДНХ

Работы презентовали ребята в возрасте от 12 до 18 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Омска и «атомных» городов.

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7 ноября – в рамках празднования дня рождения музея «Атом» на ВДНХ – состоялся фестиваль робототехнических проектов. 22 команды юных изобретателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Омска и «атомных» городов Десногорск (Смоленская область) и Заречный (Свердловская область) презентовали проекты будущего, например, системы добычи лунного грунта, и проекты настоящего из самых разных сфер – промышленности, сельского хозяйства, образования и экологии. Организатор фестиваля – Машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом».

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Главным трендом этого года стали сквозные ИИ-технологии, направленные на безопасность и спасение жизней. Среди таких проектов уникальный комплекс, созданный при поддержке экспертов столичного ЦОДД для минимизации пострадавших и ущерба при ДТП на автомагистралях, робот-обходчик для автономной проверки исправности турбинного оборудования на АЭС, двухметровый ИИ-самолет «Стерх» на отечественном процессоре для раннего обнаружения лесных пожаров, уникальные роботы-няни для выкармливания медвежат-сирот и умный робот-нерпа, имитирующий звуки и движения хвоста, для спасения щенков байкальских нерп.

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Некоторые разработки школьников уже работают на производствах. Среди них роботизированные установки, которые самостоятельно вычисляют геометрию валов перед механической обработкой металлургических заготовок, и «умный» комплекс для маркировки промышленного оборудования.

«Фестиваль помогает стереть барьеры между школьным классом и реальным производством, полностью перезагрузить представление об инженерном деле – показать, что современный робототехник не просто конструктор, а архитектор будущего, который создает прорывные технологии, способные менять целые индустрии», - отметил первый заместитель главы Машиностроительного дивизиона «Росатома» Максим Тюкавкин.

Для справки:

Машиностроительный дивизион «Росатома» проводит фестиваль робототехнических проектов в третий раз. За это время на ВДНХ было представлено почти 100 проектов с применением искусственного интеллекта и машинного зрения, созданных руками подростков. Это лучшие проекты, собранные со всей страны, – победители крупных российских и даже международных конкурсов по робототехнике.

Машиностроительный дивизион «Росатома» активно внедряет роботизированные решения на всех производственных площадках. Работают роботы-сварщики, которые изготавливают детали для теплообменного и насосного оборудования для АЭС, и роботы-пауки для ультразвукового контроля качества сварных швов атомных реакторов. Такие решения помогают ускорить целый ряд процессов, избавить людей от монотонного труда, освободив высококвалифицированных сотрудников для более сложных и креативных задач. Всего в области роботизации в Машиностроительном дивизионе «Росатома» отобрано более 30 проектов.

Машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом» – крупнейший по объемам производства и выручке энергомашиностроительный холдинг России. Он является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала всех строящихся АЭС российского дизайна, изготовителем оборудования, разработчиком и поставщиком комплексных решений для предприятий энергетики, нефтегазового комплекса и других отраслей промышленности.

Крупные российские компании продолжают расширять спектр решений по раскрытию потенциала студентов и молодых сотрудников. «Росатом» и его предприятия участвуют в создании базовых кафедр в российских вузах, реализации стипендиальных программ поддержки, крупных образовательных проектов, организации практики и стажировки для студентов с последующим их трудоустройством.

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