ВЦ «Раздолье» ввел в эксплуатацию «1С:ERP» на 3500 рабочих мест в Концерне «Созвездие»

АО «Концерн «Созвездие» с 1 января 2026 г. работает в единой системе «1С:ERP Управление предприятием 2» с «1С:Документооборотом». Проект реализовал Внедренческий центр «Раздолье», выбранный по итогам конкурсного отбора. Об этом CNews сообщили представители ВЦ «Раздолье».

Концерн — одно из предприятий радиоэлектронной отрасли России. Задача проекта — уйти от разрозненных информационных баз к единому контуру оперативного, регламентированного и раздельного учета по государственному оборонному заказу (275-ФЗ), производственного и финансового планирования. Система обеспечивает аналитику с детализацией до первичных документов, плановые калькуляции контрактов и контроль фактических затрат, работу в режиме 24×7 при одновременной работе до 3500 пользователей.

Внедрение стартовало 14 октября 2022 г. и прошло в пять очередей; трудозатраты проектной команды — около 100 тыс. человеко-часов. Работала объединенная команда специалистов «Раздолья» и концерна. Автоматизированы НСИ, продажи и ведомости поставки, договорной блок, закупки, запасы и склад, производство, внеоборотные активы, учет затрат и себестоимость, бухгалтерский и налоговый учет.

«Информационная система на базе «1С:ERP Управление предприятием 2» позволила предприятию выйти на качественно новый уровень автоматизации управления ресурсами», — отметил А. И. Артемов, директор по цифровой трансформации и развитию производственных систем АО «Концерн «Созвездие».