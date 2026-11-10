Verme: лимит на работу самозанятых увеличил число временных исполнителей в ритейле

Компания Verme проанализировала, как изменился спрос на временный персонал по итогам первого месяца действия закона о платформенной экономике (№289-ФЗ) и постановления Правительства РФ №760. В октябре число уникальных исполнителей в розничных сетях, которые пользуются сервисом «Биржа смен», выросло на 5,6% по сравнению с сентябрем. Кроме того, часть сетей начала заказывать персонал через биржу вместо прямых заявок агентствам. Об этом CNews сообщил представитель Verme.

Закон №289-ФЗ вступил в силу 1 октября 2026 г. и установил единые правила взаимодействия цифровых платформ, компаний-заказчиков и самозанятых исполнителей. Постановление № 760 дополнило его критерием систематической работы. Если самозанятый выполняет заказы одной компании через платформу больше 60 часов в месяц шесть месяцев подряд, платформа обязана приостановить их взаимодействие на два месяца.

Розничные сети начали перестраивать работу с внешним персоналом уже в первый месяц действия новых правил. Доля исполнителей, которые работают у одного заказчика больше 60 часов в месяц, в октябре снизилась с 32,6% до 28%. Одновременно на 31% выросло число исполнителей, чья загрузка приблизилась к лимиту и составляет от 55 до 60 часов. Часы, которые ранее приходились на работу сверх лимита, теперь распределяются между несколькими исполнителями, поэтому для закрытия того же графика сетям требуется больше людей.

Возросшая потребность в исполнителях меняет способ заказа персонала. При прямом заказе сеть отправляет заявку агентству, которое выводит на смены людей из своей базы. Из-за действующих лимитов одно агентство не может закрыть прежний объем часов силами тех же исполнителей, а поиск новых требуют времени. Поэтому у ряда клиентов Verme заметен переход от прямого заказа к биржевому. На «Бирже смен» заявка доступна всем подключенным поставщикам или открывается только определенным участникам, если заказчик настроил соответствующие правила. При этом к заявке могут подключаться и другие источники персонала, в том числе самозанятые и сотрудники подменного фонда.

«Биржа смен» входит в линейку решений Verme для обеспечения персоналом и служит единым окном для заказа внешнего персонала и управления им. Система также автоматически проверяет лимиты по ИНН самозанятого вне зависимости от платформы, через которую он работает, рассчитывает налоговые обязательства по каждому исполнителю и формирует реестр для ФНС.

«Итоги октября говорят о начале перестройки рынка. Мы ожидаем, что доля исполнителей с загрузкой больше 60 часов у одного заказчика продолжит снижаться по мере того, как сети будут адаптировать планирование смен к новым требованиям. Параллельно будет расти роль многоканального заказа, при котором потребность в персонале закрывают несколько поставщиков. Для ритейла это ключевой способ сохранить укомплектованность смен», – сказал коммерческий директор компании Verme Довар Исаков.