У 90% компаний в ходе проверок выявляются утечки данных

У 90% российских компаний во время проверок на уязвимости выявляются утечки данных сотрудников. В числе топ-3 наиболее уязвимых сервисов, которые могут быть точками входа для атак на корпоративную ИТ-инфраструктуру, чаще всего встречаются веб-версия корпоративной почты (Outlook Web Access, OWA), SSH-клиенты (удаленное управление серверами), а также сайты на Bitrix и WordPress. Об этом свидетельствуют данные компании «Нейроинформ», полученные в ходе сканирования внешнего периметра более 100 российских организаций за 2025-2026 гг. с помощью сервиса «КиберМонитор». Об этом CNews сообщили представители «Нейроинформ».

«КиберМонитор» – облачный сервис класса EASM (External Attack Surface Management) для непрерывного контроля и оценки защищенности внешнего ИТ-периметра по шести ключевым категориям – от утечек данных и управления поверхностью атаки до безопасности веб-приложений и электронной почты. Сервис разработан командой «Нейроинформ» в 2025 г. и включен в реестр отечественного ПО.

Согласно анализу проектов сканирования сервисом «КиберМонитор», у 90% компаний были обнаружены утечки данных. Причем в 8 из 10 случаев среди них оказывались и пароли, а в отдельных случаях – действующие учетные данные сотрудников и клиентов. Также в одном из кейсов специалисты нашли утечку, датированную еще 2008 г., которая, несмотря на давний срок, открыла административный доступ к корпоративному сайту.

Кроме того, у каждой второй компании (50%) в утечках присутствовали данные, похищенные стилерами – вредоносными программами, которые собирают сохраненные пароли и другую информацию с устройств пользователей. Источником компрометации становились в том числе личные компьютеры сотрудников, используемые для доступа к корпоративным сервисам.

Как показал анализ проведенных тестирований, одним из главных векторов атаки были сервисы удаленного администрирования ИТ-инфраструктуры. У 80% проверенных компаний из интернета был доступен SSH-сервис (Secure Shell, безопасная оболочка) – приложение удаленного администрирования серверов. При этом половина организаций использовала для доступа обычные пароли, а не SSH-ключи. А в ряде случаев отсутствовали ограничения, препятствующие автоматизированному подбору паролей.

На втором месте по частоте обнаружений оказались сайты и веб-сервисы на популярных платформах администрирования. Так, сервис «Битрикс» используют 70% проверенных компаний. У 99% из них оставлен стандартный доступ к панели администратора, а у половины страница входа не защищена от перебора паролей. В 3 из 10 случаев на сайтах найдены скрытые формы регистрации: у двух клиентов они давали доступ к административной панели, у одного – к персональным данным клиентов.

Сайты на WordPress встречаются реже – у 30% от всех проанализированных. Однако в 90% компаний, у которых есть сайты на WordPress, использовались устаревшие версии самой платформы или ее плагинов. Уязвимости в таких версиях, как правило, уже описаны в открытых источниках, а обнаружить сайты с ними злоумышленники могут с помощью автоматического сканирования. Помимо этого, у половины компаний (50%), использующих WordPress, в ходе пентестов была найдена служебная информация о пользователях.

Кроме того, одним из главных векторов атаки остаются системы корпоративной почты. Веб-версия почты Microsoft Exchange – Outlook Web Access (OWA) – встречалась у половины компаний, в которых проводилось тестирование. В 90% случаев специалисты смогли определить действующие логины сотрудников. Сами по себе они не дают доступ к почте, но становятся отправной точкой для подбора паролей. Критичность подобной ситуации вызвана тем, что такие учетные записи являются доменными и открывают доступ не только к почте, но и к другим корпоративным системам. Кроме того, в 8 из 10 проверок информация из почтовых ящиков сотрудников позволяла пентестерам продвинуться дальше и получить доступ к локальной сети компании.

Еще один риск связан с некорректным шифрованием данных. У 9 из 10 компаний шифрование соединений на серверах настроено ниже общепринятого стандарта, а у 3 из 10 до сих пор работают устаревшие протоколы шифрования, признанные небезопасными: при определенных условиях они позволяют перехватить данные.

У 60% компаний специалисты находили в открытом доступе служебную информацию: метрики мониторинга, логи (записи о событиях информационной безопасности), сведения о пользователях и версиях ПО. В отдельных проектах ошибки на сайтах позволяли читать служебные файлы сервера, скачивать исходный код приложений (в одном случае вместе с паролем к базе данных) и получать доступ к чужим персональным данным.

«Результаты проверок показывают, что для развития атаки злоумышленникам не всегда нужны сложные технические инструменты или неизвестные уязвимости. Нередко достаточно старого пароля, неправильно настроенного сервиса или информации, случайно оставленной в открытом доступе. Особенно показательно, что учетные данные из утечек многолетней давности до сих пор используются для получения доступа к корпоративным системам. Проблема усугубляется тем, что внешний периметр трансформируется: появляются новые сервисы, обновляется ПО, меняются настройки. Поэтому организациям важно не ограничиваться разовыми проверками, а регулярно контролировать доступные из интернета активы, выявлять уязвимости и отслеживать изменения», – отметил Александр Дмитриев, генеральный директор «Нейроинформ».