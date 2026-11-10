«Т-Технологии» внедрили ИИ-функционал в корпоративный мессенджер Time

Группа «Т-Технологии» выпустила обновление корпоративного мессенджера Time со встроенным ИИ-помощником, функцией суммаризации текстовых обсуждений и MCP-сервером для подключения ИИ-агентов. ИИ-функционал уже протестировали внутри компании: за три месяца сотрудники направили более 1 млн уникальных запросов. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

ИИ-помощник встроен в отдельный чат внутри Time. К нему можно обращаться на естественном языке, чтобы искать сообщения, собирать контекст, выявлять пропущенные вопросы, разбираться в открытых задачах и писать от имени пользователя. Например, вместо того чтобы вручную просматривать несколько каналов после отпуска, сотрудник может попросить ИИ рассказать, что произошло за последнюю неделю и на какие моменты обратить внимание.

Суммаризация тредов формирует краткий пересказ обсуждения в выбранном треде или канале по нажатию одной кнопки. Это позволяет быстро восстановить содержание переписки после длительного отсутствия пользователя или познакомиться с историей проекта без чтения предыдущих сообщений. Для более сложных запросов можно использовать ИИ-помощника — например, попросить его пересказать только сообщения определенного сотрудника или обсуждения за конкретный период.

MCP-сервер Time — это посредник между Time и внешними ИИ-агентами. Через MCP-сервер агент получает доступ к контексту мессенджера и может выполнять в нем действия, что позволяет пользователю работать с данными Time в привычных приложениях.

ИИ-помощник и подключенные через MCP агенты работают только с той информацией, к которой имеет доступ конкретный пользователь, и выполняют действия в рамках его прав. ИИ-инструменты Time не используют интернет для поиска информации и взаимодействуют с мессенджером только через внутренние интерфейсы. К ИИ-функциям можно подключить модель, которая работает в контуре пользователя.

Обновление будет в первую очередь полезно компаниям из финансовой, ИТ-, телеком- и ритейл-отраслей, которые насчитывают большие объемы данных, а доступ к ним должен учитывать внутренние требования безопасности. Это актуально как для AI-native компаний, так и для тех, кто начинает интегрировать ИИ в рабочие процессы.

Игорь Маслов, главный технический директор, «Т-Банк»: «К концу года ИИ-агенты будут встроены в 40% корпоративных приложений в мире — годом ранее их было меньше 5%. Российские компании тоже двигаются в этом направлении, но с важным условием: данные не должны покидать контур. Сейчас менее четверти ИT-сервисов в России предоставляют шлюзы для подключения ИИ. В обновлённом Time ИИ работает внутри привычного интерфейса и только с той информацией, к которой у сотрудника есть доступ, а ИТ-специалисты могут подключать своих агентов, не выходя из рабочего окна».