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Цифровизация Внедрения
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Сопротивление сотрудников стало самым частым барьером при внедрении UC-решений

«К2Тех» опросил более 250 представителей российских компаний о барьерах внедрения и использования решений для корпоративных коммуникаций (UC). Чаще всего респонденты отмечали сопротивление пользователей непривычным интерфейсам — его назвали 48,8% ответивших, указавших хотя бы одну сложность. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Переход на новую платформу меняет повседневные сценарии работы: поиск коллег, организацию встреч, обмен сообщениями и документами.

Уход рабочего общения в неконтролируемые каналы отметили 41,5% респондентов. За пределами корпоративной среды компаниям сложнее контролировать доступ к рабочей переписке и документам, их хранение и передачу.

Отсутствие единого окна для почты, видеоконференций, мессенджера и пространств совместной работы отметили 36,6% респондентов. Такая же доля указала на необходимость модернизации инфраструктуры и связанные с ней риски миграции. При переходе на новые решения для корпоративных коммуникаций задача не ограничивается заменой отдельных продуктов: компаниям необходимо сохранить связи между сервисами и действующие рабочие процессы.

Часть респондентов использует от двух до четырех продуктов разных поставщиков. Вопрос интеграции сервисов поднимался и в исследовании «К2Тех» и VK Tech, опубликованном в мае 2026 г.: 31% из более чем 800 участников назвали проблемой разрозненность инструментов и их несовместимость.

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews
Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

«Переход на новую коммуникационную среду затрагивает данные, интеграции и привычные способы работы сотрудников. Если компания использует продукты нескольких поставщиков, необходимо заранее согласовать изменения в связанных системах и подготовить пользователей к переходу. Роль интегратора – не просто заменить отдельное решение, а выстроить миграцию так, чтобы сохранить непрерывность и качество средств рабочих коммуникаций», — сказал руководитель практики UC и ПО для совместной работы «К2Тех» Максим Гвоздиков.

Методология

В опросе участвовали более 250 представителей российских компаний из сфер ИТ и телекома, банков и финансовых организаций, государственных и бюджетных структур, ритейла и других отраслей.

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