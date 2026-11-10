Skillaz обновила LMS: ИИ-помощники, умная адаптация, персональная главная и внутренние вакансии

HR-tech-компания Skillaz представила осеннее обновление платформы для управления продуктивностью сотрудников от адаптации до оценки. Функционал продукта обогатился целевой методологией в адаптации, ИИ-помощниками, персонализацией главной страницы и витриной внутренних вакансий. Часть новых возможностей адаптации также войдёт в «Skillaz Старт» — отдельный продукт компании, запуск которого запланирован на 19 ноября. Также обновились инструменты обучения и оценки: расширенная аналитика тестов, Performance Review, дополнения в ИПР.

В модуле адаптации Skillaz LMS появились инструменты для управления рабочими целями. Теперь план объединяет маршрут с обязательными действиями и цели с ожидаемыми результатами; прогресс по ним отображается отдельно. Руководитель может ставить цели, проверять результаты и проводить регулярные контрольные встречи с сотрудником. Система автоматически отмечает просрочки, отсутствие прогресса и другие риски, помогая HR и руководителям вовремя корректировать процесс адаптации.

В Skillaz LMS появился ИИ-помощник, доступный в боковой панели портала. На первом этапе он работает со сценариями адаптации. Сотрудник может узнать, какие задачи требуют внимания сегодня, какие сроки приближаются и что уже просрочено, получить сводку по своему плану или пояснение к отдельному действию.

Руководитель может запросить сводку по адаптации сотрудника, узнать, кому из команды нужна поддержка и какие действия ожидаются от него самого. Помощник также готовит черновики целей по методологии с учётом контекста сотрудника. Перед сохранением руководитель проверяет и редактирует предложения системы.

В LMS появилась витрина внутренних вакансий: сотрудник может посмотреть открытые позиции своей компании, отфильтровать предложения, изучить требования и откликнуться прямо в корпоративном портале. Так возможности профессионального роста становятся доступнее без перехода между разными системами.

Вакансии можно передавать в витрину из Skillaz ATS. Рекрутер отмечает позицию как открытую для внутреннего найма, а отклики сотрудников возвращаются в ATS с соответствующим источником и обрабатываются в привычном интерфейсе.

HR-администратор также может публиковать вакансии вручную, в том числе только для внутренних кандидатов, и выгружать отклики в Excel.

Главная страница LMS стала персональным рабочим пространством сотрудника. Динамический виджет собирает задачи по обучению, адаптации и другим разделам платформы, показывает их сроки и статусы. Пользователь может сразу увидеть, что требует внимания, и перейти к нужному действию.

Здесь же доступны новости компании, персональное приветствие и быстрый возврат к незавершённым курсам. Подборки действий можно переключать в зависимости от задачи.

Раздел «Моё обучение» получил карточное и табличное представление курсов и программ, поиск и сортировку по срокам, статусам и другим параметрам. Сотрудники видят свой прогресс, могут делиться курсами и рекомендовать их коллегам. Раздел адаптирован для мобильных устройств.

Презентации PPTX теперь открываются прямо в LMS, без скачивания и сторонних приложений. По данным журнала обновлений, просмотр работает и в закрытом контуре без доступа к сервисам Microsoft.

Для методологов стала доступна подробная статистика по вопросам и вариантам ответов в тестах, включая тесты с банком вопросов. Отчёты помогают выявлять темы, в которых сотрудники чаще ошибаются, оценивать сложность заданий и корректировать содержание обучения.

Администраторы также могут управлять видимостью отдельных курсов внутри назначенных программ и ограничивать рекомендации коллегам. В отчётах по назначениям отображается связь курсов с программами обучения.

В разделе «Оценки команды» руководителям доступны текущие, прошедшие и запланированные циклы Performance Review. По статусам видно, чьи оценки ещё нужно заполнить и по каким сотрудникам осталось опубликовать результаты.

В индивидуальных планах развития расширен блок «Моё благополучие». Сотрудник оценивает физическое, эмоциональное, ментальное и смысловое состояние и получает персонализированные рекомендации на основе ответов.

Отчётность по индивидуальным планам развития дополнена сводными данными: по каждому плану отображаются дата следующего обсуждения, сильные стороны, зоны развития и участники, помогающие сотруднику. HR может фильтровать планы по рабочему уровню и другим параметрам.

«У сотрудника в течение работы возникают разные задачи: освоить новую роль, пройти обучение, получить обратную связь, определить следующий шаг в развитии. Для HR и руководителей важно видеть эти процессы в общей картине и вовремя понимать, где человеку нужна поддержка. Поэтому мы развиваем LMS как единую среду для обучения, оценки и профессионального роста: с персональными действиями для сотрудников и понятными данными для руководителей», — сказала Юлия Жильцова, руководитель продуктового развития Skillaz.