Рост рынка PAM опережает его распространение в российских компаниях

Рынок решений для управления привилегированным доступом (PAM) остается крупнейшим сегментом российского рынка Identity Security. Его объем по итогам 2025 г. достиг 5,8 млрд руб., увеличившись на 13% за год. При этом рост рынка опережает распространение PAM в самих организациях. Такие данные приводит компания «Индид» в исследовании «Identity Security 2026», подготовленном при участии «Айдентити Клуба». Об этом CNews сообщили представители компании «Индид».

Исследование показывает, что специализированные PAM-решения пока используются не во всех сценариях привилегированного доступа. Для контроля администраторов их применяют 36,5% российских организаций, а для внешних подрядчиков — 32%. Во многих компаниях управление таким доступом по-прежнему строится преимущественно на регламентах и логировании.

Похожая картина складывается и с распространением Zero Trust. Только 16,5% организаций уже внедрили основные элементы концепции нулевого доверия. Еще 22% применяют элементы Zero Trust только для внешних подключений и подрядчиков. Компании чаще начинают с наиболее чувствительных сценариев — например, с контроля доступа подрядчиков и внешних подключений. На остальные процессы эти принципы пока распространяются заметно реже.

Это показывает, что для многих компаний PAM пока остается инструментом для отдельных сценариев, а не основой общей модели управления привилегированным доступом.

Еще один показатель этого разрыва — срок действия выданных полномочий. В 45,5% компаний права сохраняются до ручного отзыва. Поэтому доступ, который требовался для конкретной работы, может продолжать действовать и после ее завершения. Например, повышенные права администратора, выданные на несколько часов для обновления сервера, способны сохраняться неделями или месяцами.

Более точный подход Just-in-Time, при котором необходимые права предоставляются только на время выполнения задачи, используют 26% организаций. В этом случае срок действия привилегий определяется не только ролью сотрудника, но и конкретной задачей, для которой они потребовались, а также сроком ее выполнения.

Следующий этап развития российского рынка PAM связан уже не только с дальнейшим распространением специализированных решений. Меняется сама модель привилегированного доступа — от постоянных прав и контроля отдельных подключений к более точному управлению полномочиями. В этой модели доступ предоставляется на конкретную задачу, в необходимом объеме и прекращается, когда потребность в нем исчезает.

«Зрелость PAM все больше определяется не количеством подключенных пользователей или записанных сессий. Гораздо показательнее, насколько точно компания управляет самими привилегиями: на каком основании они предоставлены, действительно ли остаются необходимыми и вовремя ли отзываются. Чем лучше выстроен этот процесс, тем меньше в инфраструктуре избыточных прав и тем ниже риск их использования не по назначению. На мой взгляд, именно это и будет определять дальнейшее развитие рынка. PAM постепенно выходит за рамки контроля отдельных категорий пользователей и становится инструментом управления всем жизненным циклом привилегий. Постоянные права будут все чаще заменяться доступом по необходимости, а принципы Zero Trust и Just-in-Time становиться частью этой логики: полномочия выдаются под конкретную задачу, в необходимом объеме и прекращаются, когда потребность в них исчезает», — отметил Андрей Лаптев, директор по продуктовому развитию компании «Индид».