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Proway усиливает ИБ-портфель российской платформой UEM SafeMobile

Портфель решений российского проектного дистрибьютора ИТ-оборудования, ИБ-решений и AutoID-технологий Proway дополнила российская платформа управления корпоративными устройствами UEM SafeMobile. Об этом CNews сообщил представитель Proway.

Сотрудничество откроет партнерам Proway дополнительные возможности по развитию проектов управления и защиты мобильных устройств. Кроме того, оно будет способствовать продвижению SafeMobile среди интеграторов и реселлеров из экосистемы дистрибьютора.

В основе работы UEM SafeMobile функционал централизованного управления корпоративными смартфонами, планшетами и специализированными устройствами, включая ТСД и платежные терминалы с биометрией.

Платформа позволяет удалённо настраивать устройства и приложения, применять политики безопасности и поддерживать распределённые парки на Android/AOSP, iOS/iPadOS, Windows, Linux и ОС «Аврора». Решение включено в Реестр российского ПО и сертифицировано ФСТЭК России по четвёртому уровню доверия.

Среди сфер применения UEM SafeMobile – банковская, транспортная, нефтегазовая и энергетическая, горнодобывающая, металлургическая отрасли, госструктуры и объекты КИИ, медицинские организации, ритейл и логистика.

Платформа оптимизирована под применение как в качестве самостоятельного решения, так и как часть комплексных проектов в области ИТ и информационной безопасности. Она используется в том числе для решения задач по замене зарубежных MDM-систем и управлению территориально распределенной инфраструктурой.

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews
Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

При внедрении решения партнеры Proway смогут опираться на компетенции вендора и технологическую экспертизу дистрибьютора.

«Мы продолжаем развивать экспертизу в работе с ИБ-продуктами различных классов, чтобы выступать для наших партнеров надежным проводником при реализации комплексных проектов. Включение UEM SafeMobile в портфель ИБ-решений Proway позволит предложить больше эффективных инструментов для централизованного управления разветвленной инфраструктурой мобильных устройств и защиты рабочих мест», – отметил директор департамента Security Proway Алексей Матвеев.

«Для нас в работе с дистрибьютором важна готовность технической команды глубоко погружаться в продукт. В проектах управления устройствами нужно учитывать состав парка, требования ИБ и существующую инфраструктуру заказчика. Доказанные инженерные компетенции Proway помогут партнёрам увереннее проходить путь от первого запроса до пилота и внедрения. Для SafeMobile это возможность расширять партнёрскую сеть с сохранением качества технической проработки проектов», — сказал Дмитрий Сирик, коммерческий директор SafeMobile.

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