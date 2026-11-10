Приоритеты цифрового развития ведущих российских вузов (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ изучил векторы цифровой трансформации российских вузов. Передовой опыт в этой области проанализирован на выборке программ развития 11 вузов, лидирующих как с точки зрения образовательной, так и научной деятельности. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Проанализированы программы развития ДВФУ, КФУ, МГТУ им. Баумана, МГУ им. Ломоносова, МФТИ, НИТУ МИСИС, НИУ ВШЭ, НИЯУ МИФИ, СПбГУ, СПбПУ и Университета ИТМО. Повестка цифровой трансформации вузов задана ключевым документом «Стратегическое направление в области цифровой трансформации науки и высшего образования до 2030 года», а также отражена в госпрограмме научно-технологического развития, нацпроекте «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и ряде поручений. Участники программы «Приоритет 2030» включают планы цифровизации в программы развития.

Главные выводы

Большинство ведущих вузов задачи цифрового развития планируют реализовывать комплексно через построение цифровой экосистемы (на уровне организации), которая объединяет информационные системы, сервисы и данные и обеспечивает всем категориям пользователей удобный доступ к нужным ресурсам. Такая экосистема предполагает единую точку входа (личный кабинет сотрудника, студента), централизованное управление цифровыми ресурсами, правами доступа, информационной безопасностью, возможность дистанционной работы и синхронизацию данных между системами.

Формирование цифровых экосистем тесно связано с управлением на основе данных — сбором и анализом цифрового следа для принятия обоснованных решений об оптимизации процессов и расходов, повышении качества образования, исследований и разработок, точности прогнозирования деятельности организации. Для этого применяются средства интеллектуальной обработки информации, анализа бизнес-процессов, математического и имитационного моделирования, платформы управления данными и другие инструменты. Неотъемлемый элемент целевой модели развития цифровой среды вузов — внедрение ИИ в системы и сервисы, прежде всего для автоматизации административных и образовательных процессов, повышения эффективности научных исследований.

Большинство планов по развитию цифровых сервисов предусматривают повышение эффективности обучения, научной деятельности и администрирования. Среди решений — гибридные форматы обучения, технологии виртуальной и дополненной реальности, симуляторы и геймификация; работа с большими данными и онлайн-доступ к научному оборудованию и базам данных; цифровизация оплаты обучения, бронирования аудиторий, управления научными проектами, учета публикационной активности и РИД. Другие инициативы охватывают кадровые сервисы для трудоустройства, получения справок и планирования отпусков, управление кампусом и инфраструктурой.

Расширение возможностей онлайн-обучения на основных образовательных программах и в системе ДПО — наиболее заметный вектор развития электронной образовательной среды. Подходы вузов здесь варьируют от увеличения доли лекций, доступных онлайн, и размещения учебных курсов и модулей на глобальных образовательных порталах до внедрения собственных цифровых платформ и инструментов дистанционного обучения. Одно из важных направлений — персонализация обучения, включая построение индивидуальных образовательных и профессиональных траекторий обучающихся.

Практически во всех рассмотренных программах отмечается необходимость удовлетворения текущих потребностей, замены, обновления цифровых ресурсов. Вузы с собственными суперкомпьютерами планируют наращивать их вычислительные мощности и расширять применение в образовательном процессе и научной деятельности. В некоторых вузах обновление цифровой инфраструктуры связывается с поддержкой новых платформ, обеспечением высокой скорости передачи данных и повышением эффективности использования научного оборудования. Ряд вузов наращивают специализированную ИТ-инфраструктуру: оснащают лаборатории и учебные центры современным оборудованием, создают «умные аудитории» для занятий, научных семинаров и конференций, полигоны для решения научно-образовательных и прикладных задач в области ИТ и инженерной деятельности, а также цифровые пространства для самостоятельной работы научно-педагогических работников и студентов.

В программах развития вузов подробно отражены задачи обеспечения технологического суверенитета и импортозамещения, обозначенные в программных документах национального уровня. Санкционное давление на экономику и образовательные организации снижает доступность зарубежного ПО и оборудования. Ограниченное финансирование побуждает вузы искать доступ к внешним ресурсам: расширять сотрудничество с индустриальными партнерами и образовательными организациями, развивать сетевое взаимодействие и использовать потенциал технопарков и промышленных площадок.

На фоне растущего числа угроз в цифровой среде на передний план повестки цифровизации вузов выходит обеспечение кибербезопасности, бесперебойной работы цифровых систем, защиты данных от несанкционированного доступа. Это, в свою очередь, повышает потребность как в средствах защиты информации, так и в профильных специалистах.

Резюме: Таким образом, наиболее актуальные для вузов направления цифрового развития включают: повышение уровня оснащенности различными видами цифровых ресурсов и их обновление; построение единой экосистемы цифровых сервисов, развитие управления на основе данных; использование ИИ; расширение возможностей доступа к внешним цифровым ресурсам, в том числе через сотрудничество с индустриальными и академическими партнерами; преодоление санкционных ограничений, решение задач импортозамещения; привлечение и удержание ИТ-специалистов.