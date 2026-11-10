От домашнего кабинета до абсолютной секретности: Cactus выпустил 5 новых шредеров для защиты данных

Cactus расширил линейку шредеров пятью моделями: CS-SH-K2, CS-SH-K3, CS-SH-K5, CS-SH-D5 и CS-SH-G8. Устройства закрывают весь спектр офисных задач: от базового уничтожения черновиков на удаленке до защиты персональных и финансовых данных в компаниях с высоким документооборотом. Об этом CNews сообщили представители Cactus.

CS-SH-K2 и CS-SH-K3 — самые компактные модели в линейке. При минимальном весе и габаритах они легко помещаются под рабочим столом, что делает их идеальными для дома и небольших кабинетов. Обе модели уничтожают документы по стандарту секретности P-4, уверенно справляясь не только с бумагой, но и со скобами, скрепками и пластиковыми картами.

CS-SH-K5 рассчитан на более интенсивные нагрузки и офисы с непрерывным потоком документов. Шредер измельчает до 10 листов за раз вместе со скрепками, картами и CD/DVD-дисками. Высокий уровень секретности P-5 гарантирует надежное уничтожение конфиденциальной информации. Модель способна работать без перерыва до 30 минут, оснащена вместительной 24-литровой корзиной и отличается низким уровнем шума (всего 48 дБ).

Пресс-служба Cactus Cactus выпустил пять новых шредеров

CS-SH-D5 автоматизирует рутину: в лоток автоподачи можно загрузить до 100 листов, и шредер уничтожит их самостоятельно без участия сотрудника. Это избавляет от необходимости стоять у аппарата и скармливать бумагу порциями. Устройство обеспечивает секретность уровня P-5, а интеллектуальная функция автореверса надежно защищает ножи от замятий.

CS-SH-G8 — флагман линейки с технологией микрорезки. Он измельчает бумагу в крошку размером всего 2×10 мм (стандарт P-5 по DIN 66399). За один проход устройство перерабатывает до 16 листов, а также скобы, карты и диски. Впечатляющий непрерывный цикл работы до 60 минут, скорость резки 1,8 м/мин и объемная корзина на 30 л делают его оптимальным решением для крупных отделов.

Новая линейка охватывает задачи разного масштаба: от периодического уничтожения черновиков дома до регулярной работы с конфиденциальными документами в крупных отделах. Модели различаются уровнем секретности, производительностью и временем непрерывной работы, что позволяет подобрать шредер под конкретный объём документооборота и требования к защите данных.