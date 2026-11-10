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От быстрого пролистывания до досмотра: российские исследователи разработали новый метод прогнозирования интереса к контенту

Исследователи AI VK Research предложили метод машинного обучения HEGM (Hierarchical Exponential-Gaussian Mixture), который помогает рекомендательным системам точнее определять интерес пользователей к контенту. Технологию уже внедрили в «VK Клипы»: количество просмотренных роликов за один заход в сервис выросло на 10%, а число просмотров продолжительностью более 10 сек увеличилось на 6%. Об этом CNews сообщили представители VK.

В рекомендательных системах время взаимодействия с контентом — один из ключевых показателей пользовательского интереса. Традиционные алгоритмы обычно прогнозируют только ожидаемую продолжительность просмотра, не учитывая разные сценарии поведения: пользователь может сразу пролистать видео, посмотреть его частично, досмотреть до конца или включить повторно. Аналогичная задача возникает и при рекомендациях музыки, текстовых публикаций, рекламы и товаров.

Метод HEGM прогнозирует не одно ожидаемое время просмотра, а распределение возможной продолжительности просмотра с учётом разных сценариев поведения пользователей. На основе одной модели можно оценивать вероятность быстрого пролистывания, досмотра видео до конца и другие показатели пользовательского интереса.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Исследователи проверили HEGM на двух открытых наборах данных KuaiRec и VK-LSVD, а также на внутреннем датасете из 282 млн реальных обезличенных пользовательских взаимодействий. Метод превзошел другие протестированные решения по качеству ранжирования. Тестирование в VK Клипах показало, что пользователи стали чаще смотреть видео (+6%) и реже ставить дизлайки (−8%).

Технология может применяться в любых цифровых сервисах для прогнозирования продолжительности взаимодействия пользователя с контентом. Например, в музыкальных стримингах — для прогнозирования пропусков и полного прослушивания треков, в рекламных системах — длительности просмотра видеорекламы, а в электронной коммерции — времени изучения карточек товаров. HEGM позволяет одной моделью прогнозировать несколько показателей пользовательского интереса и может быть интегрирована в существующие рекомендательные системы без изменения их основной архитектуры. Это упрощает внедрение и масштабирование технологии.

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