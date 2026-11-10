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Новый уровень корпоративной инфраструктуры: ПАКи Astra XPlatform на серверах OpenYard

«Группа Астра» и компания OpenYard представили программно-аппаратный комплекс XPlatform Infrastructure — преднастроенное, готовое к внедрению решение для централизованного управления вычислительной, сетевой и серверной инфраструктурой. Защита от несанкционированного доступа реализована на уровне ядра операционной системы Astra Linux. Совместная разработка поддерживает отказоустойчивые архитектуры управления инфраструктурой и работу в закрытом контуре. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Конфигурация ПАК XPlatform Infrastructure от «Группы Астра» с серверным оборудованием OpenYard успешно прошла тестирование, показав высокие результаты по производительности и отказоустойчивости, а также соответствие функциональных характеристик высоким требованиям современной ИТ-инфраструктуры.

XPlatform Infrastructure — базовый программно-аппаратный комплекс для построения и масштабирования ИТ-инфраструктуры. На его основе можно создать частное облако, развернуть корпоративное бизнес-приложение (например, «», BI- или PLM-системы) или реализовать решение для инфраструктурных задач. В частности, на этой базе выполнены модули XDirectory для службы каталога, XMonitoring для мониторинга инфраструктуры и её компонентов, XBackup — медиасервер для систем резервного копирования, а также другие апплаенсы.

Программную основу комплекса составляют защищённая операционная система Astra Linux и платформа для централизованного управления физической ИТ-инфраструктурой DCImanager. В состав решения также входят средства виртуализации и контейнеризации, управления доступом, мониторинга и автоматизации развёртывания. Предварительная интеграция компонентов позволяет заказчикам сократить объём работ по подбору, настройке и проверке совместимости инфраструктурного программного обеспечения и оборудования.

Такой набор возможностей позволяет использовать комплекс и как технологическую основу корпоративной ИТ-среды, и как платформу для предоставления облачных ресурсов. Инфраструктура может развиваться по мере роста организации: архитектура XPlatform Infrastructure предусматривает наращивание ресурсов с сохранением единой системы управления.Аппаратную основу ПАК XPlatform Infrastructure составляют серверы семейств OpenYard RS102 и RS202. Оборудование подходит для размещения корпоративных приложений, систем виртуализации и других инфраструктурных нагрузок. Объединение серверных платформ OpenYard с программными решениями «Группы Астра» позволяет заказчикам получить предварительно протестированную конфигурацию для построения и модернизации ИТ-инфраструктуры, сократить объем интеграционных работ и масштабировать вычислительные ресурсы по мере роста потребностей бизнеса.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

ПАК XPlatform Infrastructure позволяет объединить серверные мощности, ресурсы хранения и инструменты управления в единую среду для построения, модернизации и масштабирования корпоративной инфраструктуры.

«Расширение сотрудничества с OpenYard — это результат разработки оптимальной конфигурации ПАК XPlatform Infrastructure. Подтверждённая совместимость компонентов сокращает объём интеграционных работ на площадке заказчика и позволяет сосредоточиться на развёртывании корпоративных систем и сервисов. При этом поддержка комплекса предусмотрена из единого окна — решение вопросов по программным и аппаратным компонентам координирует "Группа Астра“», — сказал Никита Кораблев, руководитель направления Astra XPlatform «Группы Астра».

«Для нас сотрудничество с "Группой Астра" дает возможность расширить применение серверных платформ OpenYard в составе комплексных инфраструктурных решений. Заказчикам важно иметь возможность выбирать оборудование и программное обеспечение, совместимость которых уже подтверждена. Такой подход позволяет использовать российские технологии для решения различных корпоративных задач и развивать ИТ-инфраструктуру с учетом потребностей бизнеса», — сказала Наталья Курилина, руководитель направления по работе с технологическими партнерами OpenYard.

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