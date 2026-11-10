Разделы

Техника
|

Nerpa расширила возможности ИБП дополнительными батарейными шкафами

Российский ИТ-бренд Nerpa дополнил линейку систем бесперебойного питания батарейными шкафами Nerpa RU. Они используются совместно с ИБП и позволяют увеличить запас аккумуляторной емкости и время автономной работы подключенного оборудования при перебоях электроснабжения. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Батарейные шкафы предназначены для проектов, где оборудование должно оставаться в рабочем состоянии дольше, чем позволяет базовая конфигурация ИБП. Дополнительные аккумуляторные модули дают возможность адаптировать систему резервного питания под требования конкретной инфраструктуры: серверного и телекоммуникационного оборудования, медицинских систем, промышленных объектов, офисов и филиалов.

nerpa_ru.jpg

OCS

Линейка Nerpa включает три модели батарейных шкафов для ИБП мощностью 1–1,5 кВа, 2–3 кВа и 6–10 кВа. Такой диапазон позволяет подобрать подходящую конфигурацию с учетом предполагаемой нагрузки и требуемой продолжительности резервного питания.

Шкафы выполнены в различных форм-факторах. Для оборудования мощностью 1–3 кВа предусмотрено универсальное исполнение: батарейный шкаф можно разместить горизонтально в стойке или вертикально рядом с ИБП. Это упрощает интеграцию дополнительного аккумуляторного резерва в существующую инфраструктуру и позволяет учитывать ограничения по свободному пространству. Модель для систем мощностью 6–10 кВа выполнена в корпусе высотой 3U и рассчитана на установку увеличенного комплекта аккумуляторных батарей.

В зависимости от модели шкафы поставляются с установленным комплектом от 6 до 16 батарей. Готовая конфигурация упрощает подбор совместимых компонентов и позволяет наращивать емкость без необходимости формировать батарейный комплект отдельно.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Для оснащения современных ИТ-инфраструктур стандартных мощностей ИБП часто не хватает. Наличие батарейных шкафов позволит нам предлагать полноценную систему резервного питания и расширит возможности применения источников бесперебойного питания Nerpa. Это не отдельный продукт, а комплексное решение для проектов, где важно длительное время автономной работы и высокая производительность ИБП», — сказал Алексей Мосин, руководитель направления развития продукции Nerpa.

Батарейные шкафы Nerpa RU доступны к заказу через официального дистрибьютора — компанию OCS. Стандартная гарантия на оборудование составляет один год с возможностью расширения до трех лет.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Лев Фисенко, «Кросстех»: Мы доносим бизнесу важность ИБ на языке денег

Создатель «убийц флагманов» готовит революцию. Вот-вот выйдет смартфон в совершенно новом форм-факторе для тех, кто устал от «лопат». Опрос

Олег Бойко: У организаций появляется значительно больший выбор облачных провайдеров для ГИС

Нейросеть за одну неделю без помощи человека создала полноценную рабочую ОС. Видео

Владимир Золотов, «Гринатом»: Сейчас любая корпорация считает необходимым внедрять ИИ для улучшения своих внутренних процессов

В России создана система автоматизированного проектирования космических и наземных сетей на замену западным

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12: флагманский подход к универсальности

Что умеют умные очки в 2026 году: от фото до виртуальных экранов

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще