Nerpa расширила возможности ИБП дополнительными батарейными шкафами

Российский ИТ-бренд Nerpa дополнил линейку систем бесперебойного питания батарейными шкафами Nerpa RU. Они используются совместно с ИБП и позволяют увеличить запас аккумуляторной емкости и время автономной работы подключенного оборудования при перебоях электроснабжения. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Батарейные шкафы предназначены для проектов, где оборудование должно оставаться в рабочем состоянии дольше, чем позволяет базовая конфигурация ИБП. Дополнительные аккумуляторные модули дают возможность адаптировать систему резервного питания под требования конкретной инфраструктуры: серверного и телекоммуникационного оборудования, медицинских систем, промышленных объектов, офисов и филиалов.

Линейка Nerpa включает три модели батарейных шкафов для ИБП мощностью 1–1,5 кВа, 2–3 кВа и 6–10 кВа. Такой диапазон позволяет подобрать подходящую конфигурацию с учетом предполагаемой нагрузки и требуемой продолжительности резервного питания.

Шкафы выполнены в различных форм-факторах. Для оборудования мощностью 1–3 кВа предусмотрено универсальное исполнение: батарейный шкаф можно разместить горизонтально в стойке или вертикально рядом с ИБП. Это упрощает интеграцию дополнительного аккумуляторного резерва в существующую инфраструктуру и позволяет учитывать ограничения по свободному пространству. Модель для систем мощностью 6–10 кВа выполнена в корпусе высотой 3U и рассчитана на установку увеличенного комплекта аккумуляторных батарей.

В зависимости от модели шкафы поставляются с установленным комплектом от 6 до 16 батарей. Готовая конфигурация упрощает подбор совместимых компонентов и позволяет наращивать емкость без необходимости формировать батарейный комплект отдельно.

«Для оснащения современных ИТ-инфраструктур стандартных мощностей ИБП часто не хватает. Наличие батарейных шкафов позволит нам предлагать полноценную систему резервного питания и расширит возможности применения источников бесперебойного питания Nerpa. Это не отдельный продукт, а комплексное решение для проектов, где важно длительное время автономной работы и высокая производительность ИБП», — сказал Алексей Мосин, руководитель направления развития продукции Nerpa.

Батарейные шкафы Nerpa RU доступны к заказу через официального дистрибьютора — компанию OCS. Стандартная гарантия на оборудование составляет один год с возможностью расширения до трех лет.