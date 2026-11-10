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МТС обновила связь в историческом центре металлообработки Нижегородской области

МТС сообщила о расширении покрытия мобильной сети в городе Ворсма Нижегородской области. Благодаря обновлению телеком-оборудования скорость мобильного интернета выросла в среднем на треть.

Ворсма — один из исторических центров металлообработки в России. Город известен традициями ворсминского ножевого промысла, производством металлических изделий и развитым промышленным сектором. Для поддержки местного бизнеса и повышения качества связи инженеры МТС провели комплекс работ: модернизировали существующую сеть и установили новое оборудование. Это позволило расширить зону уверенного покрытия и улучшить качество мобильного интернета.

Обновление сети затронуло социальные и общественные объекты: местную больницу, школы, городские достопримечательности, парковую зону. Качество связи улучшилось также в северной части города, включая микрорайон Выселки.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Ворсма — город с сильным промышленным наследием и растущим туристическим потенциалом. Сегодня качественная связь — такая же базовая потребность для развития территории, как транспорт или коммунальные услуги. Модернизация сети в Ворсме — наш вклад в цифровое развитие региона. Мы устранили “белые пятна”, чтобы местные жители, мастера-промысловики, бизнес и гости города могли в полной мере пользоваться возможностями мобильного интернета», — сказал директор МТС в Нижегородской области Василий Голуб.

Напомним, в октябре 2026 г. МТС расширила покрытие мобильной сети и увеличила скорость интернета в городе Семенов Нижегородской области — исторической родине знаменитой Семеновской матрешки.

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