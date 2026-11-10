МТС Ads: россияне покупают уходовую косметику на маркетплейсах

Исследование МТС Ads показало, что покупатели домашних уходовых средств чаще покупают косметику на маркетплейсах, чем на специализированных площадках. Так на Ozon средства для бьюти-рутины покупают 73% респондентов, на Wildberries — 64%, а на «Яндекс Маркет» — 31%. Среди специализированных онлайн-площадок чаще всего за косметикой приходят в «Золотое яблоко» — 28%, в «Л’этуаль» — 20%, в «М.Косметик» — 17%, а в «РИВ ГОШ» — 14%. В офлайн-формате 56% опрошенных выбирают «М.Косметик», 34% — несетевые магазины у дома, 28% — «Л’этуаль», а 21% — «Улыбку радуги». Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Маркетплейсы переросли роль витрины для массы продавцов и превратились в экосистемы, которые предлагают разные возможности продвижения. Впереди закономерное развитие: большие данные будут усиливаться рекламными технологиями, чтобы показывать рекламодателю весь путь покупателя. Но этот вектор развития присущ не только маркетплейсам, но и любым площадкам с авторизированными средами», — сказал коммерческий директор МТС Ads Артем Пуликов.

Домашний уход занимает заметное место в повседневных бьюти-привычках россиян. По данным МТС Ads, 56% опрошенных самостоятельно ухаживают за лицом, 49% — за волосами, а 45% используют домашние средства для ухода за телом. Удаление волос дома практикуют 37% участников исследования, макияж делают самостоятельно 36%, а маникюр — 30%.

Средства для ухода чаще покупают раз в месяц. Такой вариант выбрали 32% участников опроса. Еще 25% приобретают косметику раз в пару месяцев, 13% — раз в две недели, а 11% закупают средства сразу на три-шесть месяцев. Еженедельные покупки характерны лишь для 5% опрошенных.

Среди тех, кто пользуется устройствами для домашнего ухода, наибольшей популярностью пользуются аппараты для укладки волос — их выбирают 31% респондентов. Электрические массажеры используют 25% участников исследования, маникюрные аппараты — 20%, эпиляторы и фотоэпиляторы — 18%, аппараты для очищения кожи — также 18%. Менее востребованными оказались микротоковые устройства (12%) и LED-маски (11%). При этом 34% опрошенных вовсе не применяют гаджеты для домашнего ухода.

Интересно, что почти половина россиян — 52% — готовы отказаться от салонной бьюти-процедуры в пользу домашнего ухода ради существенной экономии денег. Кроме этого, 46% респондентов ценят возможность сэкономить время, а 41% считают домашние уходовые процедуры более удобными.

«Эти данные говорят не об экономии как таковой, а о смене потребительского опыта: домашний уход перестал быть "заменой" салона и стал самостоятельной категорией. Для брендов это принципиальный сдвиг. Реклама, которая продает "сэкономьте на салоне", работает на старой логике: салон — норма, домашний уход — компромисс. Но данные говорят об обратном: для 41% домашний уход удобнее, а для 46% — быстрее. Это уже не компромисс, а выбор. И коммуникация должна говорить не о том, от чего человек отказывается, а о том, что он приобретает: время, контроль, предсказуемость результата» — сказал Артем Пуликов.

Чаще других готовы экономить на салонных процедурах в Южном федеральном округе — 58% участников исследования, в Приволжском и Сибирском округе — по 55%, а в Северо-Западном — 52%. Экономию времени, которую предполагает домашняя бьюти-рутина, более актуальна для жителей Приволжского округа — этот фактор отметили 49% респондентов.

Об исследовании

МТС Ads опросил 2,5 тыс. россиян старше 18 лет. В опросе приняли участие россияне, проживающие на территории России. Опрос был проведен в октябре 2026 г.