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Мошенники активизируются в преддверии «Черной пятницы»

В преддверии «Черной пятницы» традиционно фиксируется рост активности мошенников: растет количество фишинговых рассылок, сайтов-клонов и предложений «эксклюзивных скидок» от имени известных магазинов и маркетплейсов. Эксперты по информационной безопасности Ozon рассказали, как распознать такие схемы и составили чек-лист по безопасному онлайн-шоппингу в сезон больших покупок. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Мошенники создают копии популярных интернет‑магазинов и маркетплейсов, дизайн и ассортимент которых могут быть практически неотличимы от оригинала. Если пользователь не распознает, что сайт поддельный, и введет там свои данные, они попадут к мошеннику. Поэтому перед покупкой стоит проверить сведения о продавце: корректное название компании, адрес и контакты, изучить условия доставки и возврата, посмотреть отзывы на нескольких площадках. Если информация противоречива или ее недостаточно, лучше отложить оплату до уточнения деталей.

Еще один канал атак — рассылка файлов и ссылок под видом выгодных предложений. Такие сообщения часто маскируют под «купон на скидку», «розыгрыш» или «эксклюзивное предложение». Но настоящий магазин или маркетплейс никогда не отправит вам файл для установки или временную ссылку с горящим предложением — перейдя по ней — появляется большая вероятность попасть на мошеннический сайт. Если пользователь сомневается в подлинности письма от лица маркетплейса, мы рекомендуем обращаться в службу поддержки в мобильном приложении или на сайте.

Отдельный тип уловок — поддельные сообщения о «доставке», «возврате средств» или необходимости доплатить за хранение заказа. Ссылка в таком сообщении ведет на фишинговую страницу, где у человека пытаются выманить платежные данные. Запомните, что маркетплейсы и магазины не решают вопросы оплаты и статусов заказа через внешние ссылки. Поэтому в таких ситуациях необходимо быстро проверить статус заказа в личном кабинете или обратиться в официальную поддержку магазина.

«Покупки в онлайне проникают в обыденную жизнь, однако онлайн-шоппинг привлекает не только клиентов и предпринимателей, но и мошенников. Поэтому в сезон распродаж быть особенно бдительным. Знакомый логотип и оформление сообщения не гарантируют, что его отправил магазин. Наша команда антифрода постоянно изучает новые публичные случаи, совершенствует собственные системы и вводит новые меры и системы защиты, чтобы обезопасить площадку от подобных угроз. При этом мошенники могут действовать за ее пределами — через поддельные сайты и сообщения. Только с начала 2026 года Ozon заблокировал почти 600 тыс. подозрительных сообщений в чатах клиентов и продавцов, около 200 мошеннических приложений и более 11 тыс. фишинговых ресурсов», — сказал Михаил Лобов, руководитель группы повышения осведомленности в Ozon.

Эксперт рекомендуют соблюдать простые правила:

Заходите в магазины только через официальные приложения или вводите адрес сайта вручную в браузере.

Не открывайте вложения и не устанавливайте приложения по ссылкам из писем, СМС и мессенджеров, даже если сообщение выглядит как купон или спецпредложение.

Избегайте покупок QR‑кодов, бонусов и промокодов у незнакомцев — их происхождение сложно проверить, а баллы могли похитить из чужого аккаунта.

Не вводите данные карты, коды из СМС и пароли на подозрительных страницах, особенно если вас торопят с оплатой или обещают аномально высокие скидки.

Сверяйте условия акции на официальной странице магазина: если предложение кажется слишком выгодным или формулировки отличаются от привычных, это повод перепроверить источник.

Для онлайн-покупок используйте отдельную карту и пополняйте ее только на сумму заказа — это поможет ограничить возможные потери при утечке платежных данных.

Включите уведомления о списаниях, чтобы быстрее заметить операции, которые вы не совершали.

Сохраняйте чеки, сведения о заказах и переписку с продавцами — эти материалы пригодятся при обращении в банк или полицию.

Если вы ввели данные карты на поддельном сайте или обнаружили неизвестное списание, сразу заблокируйте карту и свяжитесь с банком.

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