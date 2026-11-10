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Минцифры: почти 70% заявлений на итоговое сочинение подано через «Госуслуги»

В декабре выпускники 11 класса и экстерны будут писать итоговое сочинение. В 2026 г. в 53 регионах впервые записаться на экзамен можно через «Госуслуги». На портале подано уже более 200 тыс. заявлений. Это означает, что сервисом воспользовались почти 70% выпускников, которым он доступен. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

«Зачет» за итоговое сочинение — одно из условий допуска к государственной итоговой аттестации, включая ЕГЭ.

По желанию его также могут написать выпускники прошлых лет, если планируют поступать.

Кто может подать заявление: сам выпускник — потребуется подтвержденная учетная запись на «Госуслугах»; родитель или законный представитель — за несовершеннолетнего ребенка. Сведения о ребенке и родственная связь должны быть подтверждены в личном кабинете.

Основная дата проведения итогового сочинения в 2026 г. — 2 декабря. Подать заявление нужно не позднее 18 ноября 2026 г.— за две недели до проведения.

Подготовиться к экзамену помогут материалы, опубликованные на сайте ФИПИ. Там собраны критерии оценивания и методические рекомендации по подготовке.

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