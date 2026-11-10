Merlion и Uncomline подписали дистрибьюторское соглашение

Компания Merlion, российский ИТ-дистрибьютор, и Uncomline, производитель решений для создания физической инфраструктуры передачи данных на объектах любой сложности (входит в кабельный холдинг «Ункомтех»), объявили о подписании соглашения о сотрудничестве.

Дистрибьюторское соглашение распространяется на весь ассортимент продукции Uncomline для построения структурированных кабельных систем (СКС). Линейка включает высококлассные решения для развертывания надежной физической среды передачи данных на объектах любой сложности.

Главное преимущество этого союза для системных интеграторов, партнеров и заказчиков состоит, прежде всего, в возможности создания кастомизированных и индивидуальных линий СКС под конкретный проект. Бренд Uncomline опирается на мощности кабельного холдинга «Ункомтех», в состав которого входят два собственных крупнейших российских завода — АО «Иркутсккабель» и АО «Кирскабель». Наличие собственной производственной базы полного цикла позволяет предлагать любые необходимые заказчику конструкции, типы защитных оболочек, нестандартные длины и цветовые решения кабелей для закрытия самых специфических проектных задач.

Евгений Васильев, директор дивизиона VAD компании Merlion, сказал: «Спрос на надежные отечественные СКС сейчас огромный, но стандартных позиций из каталогов крупным инфраструктурным проектам уже не хватает. Системным интеграторам все чаще требуются гибкие, кастомизированные решения. В этом плане наше партнерство с Uncomline дает каналу продаж серьезное преимущество. Как проектный дистрибьютор, мы обеспечим не просто оперативную поставку, а полную технологическую поддержку и доступ к уникальным производственным мощностям вендора для реализации задач любого масштаба».

Игорь Кузнецов, заместитель директора департамента СКС по продажам бренда Uncomline, отметил: «Мы выбрали Merlion, потому что команда проектной дистрибуции прекрасно знает специфику системной интеграции, у них богатый опыт и сильные технические компетенции. Наша главная задача сейчас — сделать так, чтобы заказчик в любом регионе России мог легко получить конфигурацию СКС под свои требования. Уверены, экспертиза Merlion поможет нам наладить этот процесс, и рассчитываем, что сотрудничество будет стабильным и долгосрочным».