«Лаборатория Касперского» обнаружила новую группу Arra Ghouls, атакующую российские организации

В ходе мониторинга киберугроз эксперты «Лаборатории Касперского» выявили новую фишинговую кампанию, которую проводит ранее неизвестная группа Arra Ghouls. Изначально злоумышленники атаковали преимущественно частных пользователей — крали данные, используя стилеры и банковские троянцы. Однако с апреля 2026 г. они переключились на организации России и Белоруссии. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

По данным портала киберразведки Kaspersky Threat Intelligence Portal, в рамках обнаруженной кампании затронуты почти два десятка предприятий, в том числе из сфер телекоммуникаций, промышленности, ИТ и финансов. Для проведения кибератак злоумышленники используют собственные инструменты для доставки вредоносных программ, несколько троянцев удаленного доступа (RAT), включая Arra RAT, а также фреймворки с открытым исходным кодом: Havoc, RootRat и Metasploit.

Эксперты выделили два основных способа заражения: фишинговые письма и вредоносные сайты. В первом случае злоумышленники делают рассылки с заранее подготовленных доменов, которые похожи на адреса реальных организаций. Темы сообщений связаны, например, с якобы судебными разбирательствами и проверками. К письмам прикрепляют RAR-архивы. Если пользователь открывает такой архив, запускается цепочка заражения устройства.

Второй способ — вредоносные сайты, на которых пользователям предлагают скачать файл, замаскированный под легитимный. Внутри находится приложение-приманка, которое выглядит безопасным, но на самом деле содержит вредоносную функциональность.

Для защиты от подобных угроз эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют организациям: предоставлять ИБ-специалистам доступ к свежей информации о новейших тактиках, техниках и процедурах злоумышленников; проводить обучающие тренинги для сотрудников по кибербезопасности; более крупному бизнесу — применять комплексные решения, позволяющие выстроить гибкую и эффективную систему безопасности.