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Kaspersky NGFW обеспечивает сетевую безопасность «СберФакторинга»

«СберФакторинг», дочерняя компания Сбербанка, выбрала межсетевой экран нового поколения Kaspersky NGFW для защиты корпоративных сетей от современных киберугроз. Решение обеспечивает фильтрацию трафика на прикладном уровне, превентивный анализ поведения пользователей и приложений, а также проактивное блокирование известных уязвимостей на основе глобальных данных об угрозах. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

В рамках стратегии импортозамещения компании было необходимо заменить сетевую инфраструктуру на отечественную разработку, которая соответствует требованиям регулятора и входит в реестр российского ПО. Перед внедрением «СберФакторинг» сравнивал несколько отечественных NGFW. Среди ключевых критериев — высокий уровень обнаружения и предотвращения сетевых угроз, развитая функциональность, широкие возможности сегментации корпоративной сети, бесшовная миграция. После тщательного анализа компания выбрала решение от «Лаборатории Касперского».

«СберФакторинг» в лице как специалистов по информационной безопасности, так и сетевой инфраструктуры остался полностью доволен Kaspersky NGFW, его функциональными возможностями, высоким уровнем детектирования угроз и отказоустойчивостью кластеров. Отдельно заказчик отметил качественное распознавание трафика по категориям приложений и нестандартным портам: Kaspersky NGFW с помощью технологии DPI определяет прикладные протоколы, поддерживаемые решением, на основе сигнатур, а не только по номерам портов.

«Финансовый сектор остаётся одной из главных целей для злоумышленников: по нашим данным, в 2025 г. число кибератак на финансовые организации в России выросло на 43%, и в 2026 г. их активность сохраняется на высоком уровне. В таких условиях финансовым организациям особенно важно выстраивать комплексную защиту, способную адаптироваться к меняющемуся ландшафту угроз. Для нас особенно ценно, что по итогам комплексного тестирования СберФакторинг выбрал Kaspersky NGFW, доверив защиту своей инфраструктуры нашим технологиям. Это важное подтверждение качества и зрелости нашего решения. За этим результатом стоит большая совместная работа наших команд на всех этапах проекта. Полученный опыт станет ещё одним ориентиром для развития продукта. Мы продолжим совершенствовать Kaspersky NGFW, усиливая его возможности с учётом новых киберугроз и потребностей рынка», — сказала Анна Кулашова, вице-президент по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ.

«Сегодня надежная киберзащита для финансовой компании — это не просто опция, а фундамент бизнеса. Методы киберпреступников эволюционируют, поэтому нам принципиально важно иметь систему, которая работает на опережение и мгновенно адаптируется к новым угрозам. Именно такой технологический периметр мы выстроили, внедрив Kaspersky NGFW в нашу сетевую инфраструктуру. По сути, мы получили интеллектуальный центр управления трафиком, который обеспечивает глубокий контроль и защиту всех цифровых потоков компании. Интеграция решений такого класса — сложнейший процесс, но благодаря тому, что команда вендора сделала проект под ключ, внедрение прошло оперативно и бесшовно для наших бизнес-процессов. Специалисты продемонстрировали высочайший уровень экспертизы, и сегодня мы абсолютно уверены в безопасности наших данных и защищённости бизнеса в долгосрочной перспективе», — сказал Константин Панченко, главный инженер отдела кибербезопасности «СберФакторинг».

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