ИТ-экосистема «Лукоморье» представила новую партнёрскую программу

ИТ-экосистема «Лукоморье» продолжает активно развивать партнёрский канал и совершенствовать механизмы взаимодействия с дистрибьюторами, партнерами и вендорами отечественных программных продуктов. Одним из ключевых направлений развития стало обновление партнёрской программы, которая открывает новые возможности для сотрудничества и совместного роста. Об этом CNews сообщил представитель «Лукоморья».

Программа была обновлена после года активного роста партнёрского канала. По итогам 2025 г. число сделок, зарегистрированных через партнёрский канал, увеличилось в четыре раза. При этом партнёрская сеть «Лукоморья» выросла вдвое и сегодня насчитывает свыше 100 организаций по всей России. Минувший год отметился знаковым выходом «Лукоморья» в регионы, что позволило расширить географию присутствия по всей стране. Технологическими партнёрами экосистемы стали более 20 компаний, активно развивающие ИТ-продукты и проекты на российском рынке.

Обновлённая программа задаёт единый подход к взаимодействию вендора, дистрибьюторов и партнёров. Ключевым изменением стал пересмотр принципов формирования скидок для партнёров. Также изменения затрагивают коммерческие условия, систему партнёрских статусов и модель взаимодействия. Роли и условия каждого участника сделки описаны понятными правилами, поэтому партнёрам и дистрибьюторам проще планировать совместную работу над проектами заказчиков. Заказчики могут приобрести через партнёров все продукты экосистемы, в том числе платформу управления сервисами «Диво», no-code-платформу «Акола», платформу «Яга» и другие современные отечественные решения «Луокоморья».

Наряду с обновлением условий «Лукоморье» продолжает развивать обучение специалистов партнёров и техническую поддержку проектов.

«Мы обновляем партнёрскую программу «Лукоморья», чтобы сделать сотрудничество более прозрачным и гибким, ориентированным на совместный результат. За последний год партнёрский канал заметно вырос, и вместе с ним изменились ожидания партнёров: им важно понимать, из чего складывается их доход и как развиваться внутри программы. Новая программа открывает для бизнеса партнёров новые возможности и помогает выстраивать долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество», – отметила Екатерина Хритоненкова, директор департамента по работе с партнёрами ИТ-экосистемы «Лукоморье».

Более подробную информацию об условиях изменённой партнёрской программы компании-партнёры могут получить в специальном разделе для партнёров на сайте «Лукоморья».