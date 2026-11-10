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«Императорский монетный двор» перешел с «1С:УПП» на «1С:Управление холдингом» с ВЦ «Раздолье»

ООО «Императорский монетный двор», ведущий дистрибьютор памятных монет и медалей из драгоценных металлов, перевел учет и договорную работу с «1С:Управления производственным предприятием 8» на «1С:Управление холдингом 8». Решение приняли заранее, в связи со снятием «1С:УПП» с поддержки. Внедрение выполнил Внедренческий центр «Раздолье». Об этом CNews сообщили представители ВЦ «Раздолье».

Специфика компании — более миллиона договоров с покупателями в год, продажи физлицам с участием комиссионеров и почты, большое число возвратов. Типовые механизмы «1С:Управления холдингом» доработаны под объем более 200 тыс. реализаций в месяц, по запросу заказчика доработан механизм формирования сомнительных долгов.

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В ту же систему из «1С:Документооборота» перенесены архив и согласование договоров, автоматизировано согласование заявок на расход денежных средств. В системе работают 50 пользователей.

Переход с «1С:УПП» сейчас актуален для многих предприятий: поддержка программы завершается 31 декабря 2026 г., и компании выбирают между «1С:ERP», «1С:Управлением холдингом» и другими актуальными решениями «».

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