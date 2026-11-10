«ЭТП ГПБ Консалтинг» внедрил новое поколение мобильной электронной подписи — «КриптоКлюч»

Удостоверяющий центр «ЭТП ГПБ Консалтинг» запустил новое поколение мобильной электронной подписи — «КриптоКлюч» – совместную разработку компаний «КриптоПро» и «СТКрипт». Об этом CNews сообщили представители SafeTech.

Для «ЭТП ГПБ Консалтинг» проект стал следующим этапом развития мобильной электронной подписи в удостоверяющем центре компании благодаря внедрению «КриптоКлюча». Решение имеет сертификат соответствия ФСБ России и позволяет подписывать документы электронной подписью с любого мобильного устройства, при этом подходит как для корпоративных клиентов, так и для индивидуальных пользователей.

Главная особенность «КриптоКлюча» – сочетание высокого уровня безопасности и удобства для пользователя. Решение позволяет использовать электронную подпись клиентам удостоверяющего центра непосредственно на мобильном устройстве, без токенов и дополнительных носителей, сохраняя простой и привычный сценарий работы.

Одной из ключевых особенностей проекта стала поддержка не только квалифицированной, но и неквалифицированной электронной подписи с идентификацией через «Госуслуги». У бизнеса появилась возможность встроить SDK в свои мобильные приложения и обеспечить максимально простой и бесшовный клиентский путь удалённого выпуска сертификата прямо внутри собственного приложения. Данное решение пользуется большим спросом и уже запущено в нескольких крупных проектах.

«Мобильная электронная подпись становится не отдельным инструментом, а базовым элементом цифровой инфраструктуры бизнеса. Для нас этот проект – важный шаг в развитии сервисов цифрового доверия, которые позволяют компаниям переводить юридически значимые процессы в мобильный формат без компромисса между безопасностью и удобством. Совместно с «СТКрипт» мы создали технологическую основу, которая может масштабироваться под различные отрасли и пользовательские сценарии», – отметил Ильдар Шайдуллин, начальник удостоверяющего центра «ЭТП ГПБ Консалтинг».

Благодаря SDK компании могут выстраивать индивидуальный сценарий взаимодействия подписанта: создавать уникальный интерфейс, настраивать специфические сценарии подписания, привязывать их к внутренним бизнес-процессам компании.

«Мы рады, что можем сделать сервис действительно удобным и клиентоориентированным. Возможность подписывать юридически значимые документы со смартфона внутри привычного интерфейса за считанные секунды «КриптоКлючом», а также высокий уровень сервиса «ЭТП ГПБ Консалтинг» позволяют реализовать персональный сценарий под отраслевую специфику или любую другую потребность бизнеса», – сказала Дарья Верестникова, генеральный директор «СТКрипт».

«Безопасность электронной подписи не должна ограничивать мобильность и оперативность пользователей — именно этот принцип лег в основу нашего решения. Возможность распределенного хранения стала технологической особенностью «КриптоКлюча», а база криптографических протоколов позволяет сочетать надежную защиту, соответствие нормативным требованиям и удобство для пользователя», — отметил Павел Смирнов, директор по развитию «КриптоПро».