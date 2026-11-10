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Еще 1500 семей Центрального района получили доступ к гигабитному интернету от МТС

МТС завершила масштабное обновление своей фиксированной сети в Центральном районе Новосибирска. В результате подключения новостроек к инфраструктуре МТС, а также обновления оборудования возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с появилась у еще почти 4 тыс. новосибирцев. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Скоростной интернет стал доступен в еще части домов на улицах Орджоникидзе, Фрунзе, Серебренниковской, Каменской и Семьи Шамшиных.

Построенная и обновленная инфраструктура МТС откроет новосибирцам доступ к домашнему интернету на скорости в десять раз выше, чем стандартные 100 Мбит/с, и цифровому телевидению. Гигабитная сеть позволяет интегрировать системы умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства. Кроме того, обеспечивает сверхбыстрый интернет даже при значительных нагрузках, например, когда вечерами в сети все устройства квартиры.

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«Обеспечить всех горожан качественным интернетом — наша главная задача. Для этого мы одновременно модернизируем существующие сети в старых домах и возводим современную инфраструктуру в новых районах. Результат — надежное соединение и скорость на уровне мировых стандартов. В современных реалиях высокая скорость домашнего интернета — необходимое условие для комфортной жизни и работы», – сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Ранее в 2026 г. МТС уже подключила к гигабитной сети еще ряд жителей Заельцовского, Первомайского, Ленинского, Кировского, Октябрьского и Дзержинского районов.

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