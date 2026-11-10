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Эйфелева башня и центральный парк Волгограда получили обновленную сеть МТС

МТС построила новую базовую станцию на территории Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) Волгограда. Благодаря этому скорость мобильного интернета в парке с копией Эйфелевой башни увеличилась на 25% для гостей и жителей близлежащих районов города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

ЦПКиО – одно из популярных мест отдыха жителей и гостей Волгограда. Здесь работают аттракционы, прогулочные зоны и другие пространства для досуга. Внимание посетителей привлекает уменьшенная копия Эйфелевой башни, ставшая одной из узнаваемых достопримечательностей парка. Теперь гости могут комфортнее пользоваться мобильным интернетом: делиться фотографиями и видео, общаться в мессенджерах и пользоваться онлайн-сервисами. Улучшения почувствуют и жители близлежащих кварталов.

«Центральный парк – популярное место отдыха, где люди активно пользуются мобильным интернетом: общаются, смотрят видео, делятся фотографиями и впечатлениями. По мере роста интернет-трафика увеличивается и нагрузка на сеть, поэтому мы последовательно усиливаем телеком-инфраструктуру в местах притяжения жителей и туристов. Наша задача – обеспечить комфортное пользование связью и высокую скорость мобильного интернета как для гостей парка, так и для жителей соседних районов», — сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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