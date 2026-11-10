Cloud4U на CNews Forum 2026: Информационные технологии завтра

Корпоративный облачный провайдер с 17-летней историей. Дата-центры TIER III в России и Европе, строящиеся ЦОДы TIER IV; более 2000 клиентов. Cloud4U — лидер по числу IaaS-проектов в России (TAdviser, 2024). Входит в топ-5 провайдеров для малого и среднего бизнеса (CNews, 2026).

На форуме специалист по развитию бизнеса Владислав Стрелец выступит с докладом «Цифровизация-2026: резерв и миграция как часть стратегии». Расскажет про архитектуру восстановления и геоудалённый ЦОД в Новосибирске NSK40 (2800 км от Москвы).

Также Cloud4U представит информацию об услугах:

— виртуальные машины и выделенные серверы;

— частные облака;

— GPU по 152-ФЗ для ваших ИИ-проектов.

Преимущества:

— почасовой биллинг;

— оперативная техподдержка;

— бесплатное резервирование во второй ЦОД.

Безопасность подтверждена сертификатами ФСБ, ФСТЭК и ISO 27001.

Стенд Cloud4U — для тех, кто выбирает надёжную облачную инфраструктуру.

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