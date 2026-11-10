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Axelot внедрила Axelot YMS на складском комплексе компании «Чистый берег»

Компания Axelot объявила о завершении проекта внедрения системы управления двором Axelot YMS на складском комплексе компании «Чистый берег» — поставщика сантехнического оборудования и инженерных систем в Белоруссии. Система запущена в промышленную эксплуатацию и управляет всеми типами посещений территории склада.

До реализации проекта управление двором в «Чистом береге» производилось преимущественно вручную. Это закономерно приводило к очередям у погрузочных рамп, неэффективному использованию территории и затрудняло прогнозирование времени обслуживания клиентов, в то время как компании требовались прозрачность и контроль над всеми процессами на территории складского комплекса.

«Система управления двором выглядит простой и даже примитивной только до первых реальных шагов по запуску. На практике это один из самых чувствительных узлов операционного процесса: на территории существует множество видимых и невидимых процессов и подпроцессов, которые осложняются высокой зависимостью от смежных подразделений и их информационных систем, — отметил директор «Чистого берега» Виктор Подгайский.

Проектная команда провела детальное обследование территории и существующих процессов, после чего эксперты Axelot подготовили концептуальный дизайн решения. Теперь Axelot YMS сопровождает транспортное средство от момента заезда на территорию до отъезда: планирование визита, регистрация на въездной группе, соблюдение маршрута, постановка под погрузку/выгрузку. А бесшовная интеграция с другими ИТ-системами компании, настроенная с помощью Datareon Platform, поддерживает сквозное управление логистикой предприятия и актуальность данных в режиме реального времени.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
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После успешного запуска Axelot YMS двор «Чистого берега» превратился из «черного ящика» в прозрачную событийную среду, где каждое передвижение мгновенно фиксируется в системе и позволяет принимать обоснованные управленческие решения. Например, при событии «док освободился» YMS автоматически перестраивает очередь и направляет в док следующее транспортное средство. Это позволило выявить основные факторы формирования очередей на погрузку и обеспечить прогнозируемое движение транспортных потоков.

В результате реализации проекта главные его цели — ускорение отгрузки для клиента, снижение времени ожидания и отказ от ручных операций — были достигнута в первую же неделю после запуска Axelot YMS в промышленную эксплуатацию. При этом важно отметить, что система требует вовлеченности со стороны компании и регулярной настройки — часть доработок еще впереди, и работа продолжается.

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