«Аскон» и «Группа Астра» автоматизировали управление рабочими местами инженеров

По результатам совместной работы компании подтвердили интеграцию системы проектирования «Компас-3D» v25 со службой каталога ALD Pro. Интеграция позволяет централизованно управлять настройками «Компас-3D» на компьютерах, входящих в доменную инфраструктуру ALD Pro. Решение разработано для упрощения сопровождения большого количества рабочих мест инженеров-конструкторов и проектировщиков. Об этом CNews сообщили представители «Группа Астра».

В рамках совместной работы специалисты «Аскон» и «Группы Астра» разработали дополнительные параметры групповых политик ALD Pro для «Компас-3D» v25. Они позволяют системным администраторам задавать необходимые настройки САПР централизованно и применять их на рабочих местах пользователей в соответствии со структурой организации.

Администратору достаточно один раз определить необходимые параметры в ALD Pro, после чего настройки могут автоматически применяться на компьютерах, находящихся в области действия соответствующей групповой политики. Это упрощает сопровождение большого количества инженерных рабочих мест и помогает поддерживать единообразную конфигурацию «Компас-3D» в организации.

При разработке интеграции учитывались рекомендации «Аскон» по настройке «Компас-3D» для организации коллективной работы пользователей, которые легли в основу реализованных параметров групповых политик. С их помощью можно централизованно управлять настройками, связанными с размещением и использованием шаблонов документов, файлов настроек системного администратора, стилей оформления документов, пользовательских типов линий пользовательских штриховок, рабочих документов и резервных копий документов.

Использование групповых политик сокращает объем ручной настройки рабочих мест, снижает вероятность расхождений в конфигурации и позволяет применять единые корпоративные настройки «Компас-3D» в масштабах организации. Совместная интеграция «Компас-3D» v25 и ALD Pro расширяет возможности централизованного управления инженерной ИТ-инфраструктурой и упрощает администрирование рабочих мест пользователей.

«Перевод тяжелого инженерного софта на российские технологические рельсы — одна из самых ответственных задач импортозамещения для отечественной промышленности. Ключевым барьером для крупных предприятий часто становится масштаб инфраструктуры, когда ручная настройка сотен рабочих мест перегружает ИТ-службы. Наша интеграция с «Компас-3D» v25 кардинально меняет ситуацию. Через механизмы групповых политик ALD Pro мы обеспечиваем удобную миграцию с Windows-инфраструктуры, сохраняя непрерывность процессов и снижая рутинную эксплуатационную нагрузку на системных администраторов», — отметил Анатолий Лысов, менеджер продукта ALD Pro «Группы Астра».

«Сегодня перед организациями стоит приоритетная задача — перевести рабочие места с ОС Windows на ОС Linux. При этом недостаточно обеспечить запуск необходимых приложений, включая даже сложные специализированные решения вроде САПР. КОМПАС‑3D уже не первый год успешно работает в системе Astra Linux — этот этап пройден. Сейчас мы делаем следующий шаг: разрабатываем инструменты для быстрой настройки рабочих мест. Это позволит существенно упростить и ускорить переход на Linux, что особенно ценно для наших заказчиков», — сказал Дмитрий Гинда, директор по маркетингу CAD/AEC, «Аскон».