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«АйТи Бастион» расширил возможности СКИО «Синоникс»

Компания «АйТи Бастион» выпустила версию 1.9 средства контроля информационного обмена (СКИО) «Синоникс». Ключевой функциональной возможностью новой версии стала поддержка протокола МЭК 60870-5-104 (МЭК-104), который применяется в автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУ ТП) для решения задач телемеханики. Об этом CNews сообщили представители «АйТи Бастион».

Новая версия также расширяет возможности настройки обработки событий безопасности, предусматривает изменение механизма доставки обновлений программного обеспечения и включает усовершенствования в передаче данных.

Поддержка МЭК-104 позволяет применять «Синоникс» в АСУ ТП на объектах энергетики, нефтегазовой отрасли и других объектах критической информационной инфраструктуры. Этот протокол используется для передачи технологических данных и команд управления между диспетчерскими системами и оборудованием. СКИО обеспечивает такой обмен без прямого соединения сегментов сети. Администратор может указать, какие типы данных и команд разрешено передавать и к каким объектам они могут относиться. Такой обмен настраивается под особенности инфраструктуры и требования безопасности.

В версии 1.9 также расширены возможности настройки реакции на события безопасности. С помощью скриптов «Синоникс» позволяет передавать информацию о событиях во внешние системы и встраивать уведомления в уже действующие процессы организации. Администратор может самостоятельно настроить сценарии с учетом используемых инструментов и особенностей инфраструктуры. Конкретную логику обработки событий и дальнейших действий организация определяет и реализует самостоятельно.

Изменен механизм доставки файлов обновления программного обеспечения и их подписей: теперь для этого используется интерфейс канала управления. Общий порядок запуска обновления при этом сохраняется.

Кроме того, в новой версии обновлена поддержка операционной системы Astra Linux Special Edition до версии 1.8.6. Также усовершенствованы механизмы передачи данных, в том числе при передаче файлов большого размера, и повышена производительность комплекса. Эти доработки улучшают работу «Синоникса» при обмене данными между узлами.

«Поддержка МЭК-104 расширяет возможности применения «Синоникса» в АСУ ТП: протокол используется для обмена данными между SCADA-системами и устройствами телемеханики. Через «Синоникс» передаются сигналы о состоянии оборудования, измерения и команды управления без прямого соединения сетевых сегментов. При этом передаются только те команды, которые разрешены администраторами. Кроме того, с помощью скриптов компании могут адаптировать обработку событий безопасности под собственные процессы. Мы продолжаем развивать наше решение: добавляем новые сценарии использования и совершенствуем механизмы передачи данных», – отметила Екатерина Лихман, менеджер продукта «Синоникс» компании «АйТи Бастион».

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