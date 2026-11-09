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В России запустили ИИ-агента для научных исследований с доступом к более 500 млн публикаций и патентов

Российская интеллектуальная аналитическая платформа Inventorus запустила ИИ-агента «Никола», который самостоятельно проводит исследование по вопросу пользователя. По данным компании, это первый в России ИИ-агент такого класса. Об этом CNews сообщили представители Inventorus.

Агент работает с базой данных, в которой содержится более 325 млн научных публикаций и 180 млн патентных документов из 250 тыс. научных журналов и 20 патентных ведомств мира. Пользователь формулирует задачу обычными словами, например просит сравнить технологии переработки литий-ионных аккумуляторов за последние пять лет. «Никола» выбирает методику, сам составляет поисковые запросы, анализирует найденные документы и выдаёт структурированный ответ со ссылками на источники.

В отличие от универсальных чат-ботов, агент показывает ход исследования: какие запросы выполнялись и на каких публикациях и патентах основан вывод. Он также помогает найти экспертов и исследовательские команды по теме, сравнить организации и построить технологический ландшафт. Подборку источников можно выгрузить в Excel, итоговый отчет в Word.

«Агент берет на себя поиск и первичный анализ, на которые у аналитика уходили дни. Выводы и решения остаются за специалистом, поэтому каждый шаг агента можно проверить», — сказал основатель и генеральный директор Inventorus Евгений Елфимов.

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Агент доступен пользователям платформы в разделе «Нейроинструменты». Платформа Inventorus включена в реестр российского ПО.

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