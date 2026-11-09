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В ОЭЗ «Технополис Москва» запускают производство нового решения в сфере критической ИТ-инфраструктуры

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» запустили производство модульных шкафов распределения питания для центров обработки данных (ЦОД). Новое оборудование поможет строить и модернизировать дата-центры в России. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В ближайшие три года производство обрабатывающей промышленности в столице будет расти на 6–7,5% ежегодно. Такой темп заложен мэром Москвы Сергеем Собяниным в новом прогнозе развития города. Этому способствует масштабная поддержка высокотехнологичного бизнеса. Яркий пример — запуск в ОЭЗ серийного производства оборудования для критической инфраструктуры. Новая российская разработка полностью заменяет зарубежные аналоги и обладает уникальными характеристиками. Продукт будет востребован при строительстве и модернизации отечественных дата-центров», — отметил Максим Ликсутов.

Производством занимается компания «Систэм Электрик». Модульный шкаф предназначен для распределения электропитания в машинном зале ЦОД или серверном помещении. Функции горячей замены и автоопределения модулей позволяют подключать новое ИТ-оборудование без простоев уже работающей техники. Кроме того, локальный мониторинг помогает интегрировать систему в диспетчеризацию дата-центра.

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Устройство имеет ширину 300 миллиметров, что позволяет разместить систему распределения питания максимально близко к серверным стойкам. В линейку входят однофазные и трехфазные модули на 16 и 32 ампера — они гибко адаптируются под разные нагрузки. Это обеспечивает высокий уровень готовности оборудования и удобство при эксплуатации.

Компания уже располагает производственной площадкой для выпуска трехфазных источников бесперебойного питания и других продуктов для ЦОД. На ее территории также работает инженерно-сервисный центр. Такая база позволит предприятию поэтапно наращивать выпуск продукции.

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