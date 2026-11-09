Разделы

Безопасность Бизнес Облака
|

«Спикател» вошел в лидеры рейтинга провайдеров восстановления инфраструктуры для непрерывности бизнеса по версии CNews

«Спикател» вошел в топ-5 первого в России рейтинга провайдеров услуги облачного восстановления ИТ-инфраструктуры (DRaaS — Disaster recovery as a Service) по возможностям для непрерывности бизнеса (BCDR – Business Continuity and Disaster Recovery). Рейтинг подготовил и опубликовал CNews.

Рейтинг оценивает, насколько быстро провайдеры DRaaS могут вернуть ИТ-среду заказчика в рабочее состояние после сбоев, кибератак и других инцидентов. Услуга DRaaS обычно входит в стратегию обеспечения непрерывности работы бизнеса. Эта стратегия объединяет защиту инфраструктуры и сценарии ее восстановления в единую систему управления рисками.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Методика оценки учитывает наличие геораспределенных ЦОДов, резервную площадку, неизменяемые копии данных, наличие «черных комнат» – изолированного хранилища для длительного хранения критичных копий, сценарии аварийного переключения, поддержку российских инструментов резервного копирования, а также интегрированные решения ИБ: NGFW, ГОСТ VPN/TLS, защиту конечных точек и веб-приложений, управление уязвимостями, MFA и круглосуточный мониторинг инцидентов.

«Резервное копирование и сценарий восстановления инфраструктуры после возможной атаки — гигиенический минимум для любого бизнеса. Для нас как провайдера облачных и ИБ-услуг главный вопрос в том, как быстро удастся вернуться к работе после сбоя. Наш сервис “DR контур” предполагает разные сценарии восстановления: в него можно включить как всю инфраструктуру, так и наиболее критичные для работы компании сегменты, например, систему документооборота или корпоративную почту», — отметил технический директор «Спикатела» Евгений Пудовкин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Ткачев, Curator: Пришло время считать деньги, потраченные на защиту от взлома

Знаменитый российский производитель электроники перешел к неизвестному владельцу на фоне розыска прежнего собственника

ИТ, активы и инфраструктура в одном контуре: какие перемены это даст компании?

Арестованы почти 200 человек, в знак протеста прорвавшихся на площадку ЦОДа Microsoft

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

Россияне смогут покупать биткоин и эфир на 300 тысяч в год

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Что умеют умные очки в 2026 году: от фото до виртуальных экранов

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще